OnePlus 8, 8Pro, 8T ve 9R için Oxygen OS 12 Yayınlandı

OnePlus'ın Daha önce birçok cihazına gönderip sorunlar nedeniyle geri çektiği Oxygen OS 12, OnePlus'ın dört cihazında resmî olarak beta sürümünden çıkıyor.

OnePlus 8, OnePlus 8 Pro, OnePlus 8T ve OnePlus 9R telefonlarında Oxygen OS 12 beta sürümünden çıkıyor. Tamamı Android 12'yi temel alıyor ve anlayabildiğimiz kadarıyla aynı güncelleme notlarını paylaşıyor.

Oxygen OS 12 Güncelleme Notları

Sistem

Yepyeni stillerden ilham alan, ışıkları ve katmanları birleştiren bir tasarım kullanarak, geliştirilmiş dokulara sahip optimize edilmiş masaüstü simgeleri.

Spesifik durumlarda arka plan uygulamalarının anormal şekilde kapanması sorunu düzeltildi.

Üçüncü taraf kamera uygulamalarını kullanırken lens izinleriyle ilgili sorun düzeltildi.

Bildirim alırken ekranın yanıt verememesi sorunu düzeltildi.

Karanlık Mod

Karanlık mod artık üç ayarlanabilir seçeneği destekleyerek daha kişiselleştirilmiş ve rahat bir kullanıcı deneyimi getiriyor.

Shelf

Kartlar için yeni ek stil seçenekleri veri içeriklerini daha görsel ve daha kolay okunur hâle getiriyor.

Bluetooth kulaklık tek tıklama ayarı ile yeni eklenen Kulaklık Kontrol Kartı.

Uygulamalar, Ayarlar, Medya Verileri vb. dahil olmak üzere telefonunuzdaki birden fazla içeriği aramanıza olanak tanıyan Shelf'teki OnePlus Scout'a yeni eklenen erişim seçenekleri.

Sağlık istatistiklerinize kolayca göz atmak için Shelf'e yeni eklenen OnePlus Kartı.

İş-Hayat Dengesi

İş-Hayat Dengesi özelliği artık tüm kullanıcılar tarafından kullanılabilir ve hızlı ayarlar aracılığıyla İş ve Hayat modu arasında zahmetsizce geçiş yapmanızı sağlar.

İş-Hayat Dengesi 2.0 artık belirli konumlara, Wi-Fi ağına ve zamana dayalı olarak otomatik İş/Hayat modu geçişini destekler ve ayrıca kişiselleştirmeye göre özelleştirilmiş uygulama bildirim profilleri sunar.

Galeri

Galeri artık iki parmak kullanılarak farklı düzenler arasında geçiş yapmanıza, en kaliteli resimleri akıllıca tanımanıza ve küçük resmi içeriğe göre kırparak galeri düzenini daha hoş hâle getirmenize olanak tanır.

Canvas AOD

Canvas AOD, ilham verici görsellerle daha kişiselleştirilmiş bir kilit ekranı deneyimi için size yeni çeşitli çizgi ve renk stillerini getiriyor.

Yeni çoklu fırçalar ve renk ayarı destekleri.

Farklı şekillerin özelliklerini ve ten rengini daha iyi tanımlamak için optimize edilmiş yazılım algoritması ve geliştirilmiş yüz tanıma.

Ağ

Wi-Fi'ye otomatik olarak bağlanamama sorunu düzeltildi.

Bluetooth

Spesifik durumlarda Bluetooth bağlanırken kablosuz kulaklıkların ses çalamaması sorunu düzeltildi.

Güncelleme sonrası memnun kalmamanız durumunda bir önceki sürüme dönme imkânınızın da mevcut olduğunu ekleyelim.