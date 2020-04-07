OnePlus 8 Aksesuarları Sızdırıldı

OnePlus 8 serisinden OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro, 14 Nisan’da online düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak. OnePlus 8 tanıtımına az zaman kala aksesuarları sızdırıldı.

OnePlus, 2020 amiral gemisi akıllı telefonlarını tanıtmaya hazırlanıyor. Nisan ayı başında OnePlus 8’in bazı özellikleri şirket tarafından açıklanmış, ardından OnePlus 8 Pro renklerini görmüştük. Haftaya online olarak gerçekleşecek lansman öncesinde OnePlus 8 aksesuarları internete sızdırıldı. Güvenilir leakster Evan Blass, telefonun ekran koruyucusunu, şeffaf kılıfını ve kablosuz şarj pedini paylaştı.

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OnePlus 8 series wireless charging dock [https://t.co/0L8eqM78h9]

OnePlus 8 series screen protector [https://t.co/zZ2ManHB9K]

OnePlus 8 series transparent bumper case [https://t.co/RL0jisRAHa] pic.twitter.com/28kFGQg5uQ — Evan Blass (@evleaks) April 7, 2020

Yeşil ve gradyan renkleriyle karşımıza çıkan OnePlus 8’i kablosuz şarj edecek pedin OnePlus Warp Charge 30 Wireless Charger adını taşıyacağı söyleniyor. Kablosuz şarj dock’u ön tarafında LED şarj göstergesine ve sıcaklığı kontrol altında tutmak için bir fana sahip olacak. Böylece OnePlus telefon daha yüksek hızlarda kablosuz şarj olabilecek. Önceki sızıntılara göre, OnePlus 8 ve 8 Pro 30W’a kadar şarjı destekleyecek ancak kablosuz şarj özelliği Pro sürüme özel olacak.