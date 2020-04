OnePlus 8 Aksesuarları Sızdırıldı

OnePlus 8 serisinden OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro, 14 Nisan’da online düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak. OnePlus 8 tanıtımına az zaman kala aksesuarları sızdırıldı.

OnePlus, 2020 amiral gemisi akıllı telefonlarını tanıtmaya hazırlanıyor. Nisan ayı başında OnePlus 8’in bazı özellikleri şirket tarafından açıklanmış, ardından OnePlus 8 Pro renklerini görmüştük. Haftaya online olarak gerçekleşecek lansman öncesinde OnePlus 8 aksesuarları internete sızdırıldı. Güvenilir leakster Evan Blass, telefonun ekran koruyucusunu, şeffaf kılıfını ve kablosuz şarj pedini paylaştı.

