OnePlus 8 Çıkış Tarihi Beklenenden Erken Olabilir

Koronavirüs salgını sonrasında birçok yüksek kaliteli telefon markası üretim konusunda sıkıntılar yaşamaya başlamışlardı. OnePlus 8 çıkış tarihi konusunda ise beklenmedik bir açıklama geldi ve telefonun düşünülenden erken çıkabileceği söylendi.

TechRadar isimli internet sitesi tarafından yayınlanan yeni raporda, OnePlus 8 adı verilen yeni amiral gemisi modelin, nisan ayının ilk haftasında yayınlanabileceği aktarıldı. Yine aynı raporda, telefonun nisan ayı itibarıyla sadece Çin'de satışa çıkacağı, çoğu bölgeye bundan sonraki tarihlerde gönderileceği kaydedildi.

OnePlus markası aslında uzun süredir belirli bir pazarlama strateji ile hareket ediyordu. Amiral gemisi modelini yaz aylarında piyasaya süren şirket, onun iyileştirilmiş halini sonbahar aylarında satışa sokuyordu. Örneğin; OnePlus 7 ve OnePlus Pro modelleri geçtiğimiz sene mayıs ayında, OnePlus 7T ve OnePlus 7T Pro modelleri eylül ile ekim arasında çıkmıştı. Diğer şirketlerin stok sıkıntısı yaşayacağını öngördüğünden olacak OnePlus, bu sefer telefonunu ilkbahar aylarında raflardaki yerine koymayı planladı.

OnePlus 8 çıkış tarihi

Çin'de üretimin yavaşlamasına sebep olan koronavirüs COVID-19 salgını sonrasında, birçok büyük şirket stok sıkıntısı yaşayabileceklerinin sinyallerini vermişlerdi. Apple ve Samsung gibi şirketler, yeni modellerini bazı pazarlara yeterli sayıda gönderemeyeceklerinden bahsetmeye başlamışlardı.

Çin merkezli OnePlus ise bundan etkilenmeyeceğini ön görerek, farklı bir strateji uygulamayı planları arasına koydu. Diğer şirketlerin zorlandığı anlarda telefonunu piyasaya sürmeyi düşünen OnePlus, bu sefer ilkbaharın orasını seçti.

OnePlus 8 modelini nisan ayında çıkarmayı düşünen şirket, OnePlus 8 ismini verdiği amiral gemisinin yanı sıra OnePlus 8 Lite isimli modeli üzerinde de uğraşıyordu. 6.4-inch büyüklüğünde ekranı olacağı ve Samsung modellerinde gördüğümüz ön kamera şeklini kullanacağı düşünülen Lite modelinin de yine nisanda piyasaya sürülebileceği belirtildi.

OnePlus 8 Pro modelinin özellikleri ise daha önce ortaya atılan bazı iddialar arasında kendine yer bulmuştu.