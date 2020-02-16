OnePlus 8 GeekBench Testlerinde Görüntülendi!

OnePlus'ın yeni modeli OnePlus 8, GeekBench verilerinde gizlenmiş ismi ile görüntülendi.

Son dönemlerde fiyat/performans anlamında ün kazanan markalardan birisi olan OnePlus yeni modeli ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Bu süre içerisinde birçok sızıntı veren cihazın hemen hemen tüm özelliklerini biliyoruz diyebiliriz. Ancak yine de cihazların farklı versiyonları olduğu için bu konuda net yorumlar yapılmıyor.

Ocak ayında GeekBench verilerinde GALILEI IN2023 kod adlı bir OnePlus modeli görünmüştü. Bu cihazın ardından şimdi ise GALILEI IN2025 kod adlı başka bir model göründü. 2023 kodlu cihazın 12GB Ram'e sahip olması akıllarda OnePlus 8 Pro modelini uyandırırken; 2025 kod adlı modelin 8GB RAM belleğe sahip olması cihazın OnePlus 8 olduğu iddialarını artırıyor.

Bu testte cihazın Snapdragon 865 yonga setine ve 8GB RAM belleğe sahip olduğu görünüyor. Cihazın Snapdragon 865'e sahip olduğu ise geçtiğimiz günlerde Sony'nin bir Snapdragon modelini "kona" adı ile GeekBench'e sürmesinden ortaya çıkıyor. İşletim sistemi olarak Android 10 kullanan cihaz; Bu takımla cihaz tek çekirdek testine 4279 puan alıyor. Çoklu çekirdek testinde ise 12541 puan alıyor.

Cihazın net özellikleri yakında belli olacaktır. Ancak şimdilik beklenen özellikler arasında kavisli AMOLED bir ekran, dört arka kamera ve ekran içi parmak izi sensörü var. Bakalım cihaz ne zaman tanıtılacak.