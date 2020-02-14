OnePlus 8 Hakkında Hayal Kırıklığı Yaratan Sızıntı

OnePlus'ın çok yakında tanıtacağı yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Gelin hep beraber OnePlus 8 nasıl olacak yakından bakalım.

OnePlus 8 Özellikleri Netleşiyor

OnePlus 7 Pro'ya çok benzemekte olan OnePlus 8'in 6.5 inçlik ekrana sahip olması beklenmekte. Cihazda pop-up kamera sensörü yer almayacak. OnePlus 8'in sol üst tarafında bir adet kamera sensörü bulunacak. Akıllı telefonun arka tarafında üç adet kamera sensörünün bulunacağı söyleniyor. Gücünü Snapdragon 865 yonga setinden almasına kesin gözüyle bakılan cihazda 8 GB RAM'in olacağı konuşulmakta.

8 GB RAM kötü değil ancak günümüzdeki amiral gemisi akıllı telefon modelleri ile karşılaştırıldığında düşük. Galaxy S20 Ultra modeline 16GB'a kadar RAM desteği bulunmakta. OnePlus 8 bekleyenler bundan dolayı hayal kırıklığına uğrayabilir. Cihazda kablosuz şarj teknolojisinin olacağı bilgisi sızdırıldı. OnePlus 8'in kaç mAH batarya ile geleceği henüz bilinmiyor.

Akıllı telefonun UFS 3.0 teknolojisine sahip olacağı konuşuluyor. OnePlus 8 hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz.