OnePlus 8'in Bazı Özellikleri Resmi Olarak Açıklandı!

OnePlus oldukça kısa bir süre sonra yeni akıllı telefon serisi ile karşımıza çıkacak. Yeni modele ait bazı detaylar açıklandı.

OnePlus 8 Özellikleri Açıklandı!

OnePlus bundan on beş gün sonra yeni modellerini tanıtacak. OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro modellerinden oluşmasını beklediğimiz seriye OnePlus 8 Lite ya da OnePlus Z olarak adlandırılması beklenen orta segment bir cihaz da eşlik edebilir.

Nitekim tanıtıma sayılı günler kalmışken, bir OnePlus geleneği sürdürüldü ve OnePlus 8'in bazı teknik özellikleri resmi tanıtım öncesi açıklandı.

Bu özelliklerden ilki, aslında şirketin aylar öncesinde onaylamış olduğu 120Hz ekran yenileme hızı oluyor. Daha sonrasında performans tarafına geçen şirket, Snapdragon 865 işlemciyi müjdeliyor. Yenii işlemcinin CPU ve GPU tarafında yüzde 25 daha güçlü olduğunu ve yüzde 25 daha verimli olduğunu aktarıldı.

OnePlus, yeni modellerin LPDDR5 RAM teknolojisinden faydalanacaklarını da aktardı. Yeni nesil teknoloji yüzde 45 daha az güç tüketirken, bant genişliğini 51,2 GB/s kadar artırıyor ve 6,400 Mpbs aktarım hızı sağlıyor. Bu, eski nesil teknolojiler ile kıyaslandığında gerçekten fark edilebilir bir hız sunuyor.

Açıklanan son özellik ise UFS 3.0 depolama birimi oluyor. Bu teknoloji ise daha hızlı yazma ve okuma hızları sunar.

Açıklanan teknik özellikler bize büyük resmi sunmasa da neler bekleyebileceğimiz konusunda önemli detayları sunmuş oldu. Yeni modellerle 15 Nisan 2020 tarihinde karşılaşacağız. Gelişmelerden haberdar olabilmek için bizleri takipte kalın.