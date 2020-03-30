OnePlus 8'in Çarpıcı Yeni Rengi Göz Kamaştırıyor

Yeni OnePlus 8'ler sadece birkaç hafta içinde piyasaya sürülecek ancak ortaya çıkan büyük bir ayrıntı sosyal medyaya damga vurdu. Benzersiz “Interstellar Glow” renk seçeneği OnePlus 8'in göz alıcı olmasını sağlıyor.
Son birkaç OnePlus telefonunda çok ilginç renk seçenekleri olmadığını kabul edelim. Yalnızca OnePlus 7 Pro, diğer renkler piyasaya sürüldükten birkaç ay sonra Rose Gold benzeri bir "Badem" sürümüne sahipti ancak şirketin geri kalan modelleri hep koyu mavi veya gri varyantlarda satıldı.
Tüm bunlara karşılık olarak yaklaşan OnePlus 8 serisi, üç renk seçeneğiyle satılacak; siyah, yeşil ve fütüristik bir renk karışımı içeren yıldızlararası ışıma modeli. Yeşil seçenek, önceki OnePlus 8 Pro sızıntılarında görülen yeşil renkle eşleşiyor ancak Yıldızlararası Işıma tasarımı yeni olacak.
Daha önce birçok üretici, (P20 Pro ile Huawei ve Aura Glow Note 10 ile Samsung gibi) renk değiştiren tasarımlara sahip telefonlar üretti ancak OnePlus'ın renk konusuna farklı bir açıdan baktığını söyleyelim. Görünüşe göre yeni renk seçeneği mor, kırmızı ve turuncu tonları arasında yer alıyor.
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