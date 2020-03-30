OnePlus 8'in Çarpıcı Yeni Rengi Göz Kamaştırıyor

Yeni OnePlus 8'ler sadece birkaç hafta içinde piyasaya sürülecek ancak ortaya çıkan büyük bir ayrıntı sosyal medyaya damga vurdu. Benzersiz “ Interstellar Glow ” renk seçeneği OnePlus 8'in göz alıcı olmasını sağlıyor.

Son birkaç OnePlus telefonunda çok ilginç renk seçenekleri olmadığını kabul edelim. Yalnızca OnePlus 7 Pro, diğer renkler piyasaya sürüldükten birkaç ay sonra Rose Gold benzeri bir "Badem" sürümüne sahipti ancak şirketin geri kalan modelleri hep koyu mavi veya gri varyantlarda satıldı.

Tüm bunlara karşılık olarak yaklaşan OnePlus 8 serisi, üç renk seçeneğiyle satılacak; siyah, yeşil ve fütüristik bir renk karışımı içeren yıldızlararası ışıma modeli. Yeşil seçenek, önceki OnePlus 8 Pro sızıntılarında görülen yeşil renkle eşleşiyor ancak Yıldızlararası Işıma tasarımı yeni olacak.