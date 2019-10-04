OnePlus 8'in Render Görselleri Sızdırıldı

OnePlus'ın yeni akıllı telefon modeli hakkında sızıntılar gelmeye başladı. OnePlus 8'in render görselleri ortaya çıktı. Geçtiğimiz aylarda OnePlus 7 Pro'yu tanıtan şirket, OnePlus 8 için çalışmalara başlamış görünüyor.

OneLeaks ve CaskKaro, OnePlus 8'in render görsellerini yayınladı. OnePlus 8'in sızdırılan görselleri OnePlus 7 Pro'ya çok benzemekte. Sızıntılara göre, OnePlus 8, 6.5 inçlik ekrana sahip olacak. Cihazda pop-up kamera sensörü yer almayacak.

OnePlus 8'in sol üst tarafında bir adet kamera sensörü bulunacak. Akıllı telefonun arka tarafında üç adet kamera sensörünün bulunacağı söyleniyor. Gücünü bir Snapdragon yonga setinden alacak olan OnePlus 8'de 8GB RAM'in olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Cihazda kablosuz şarj teknolojisinin olacağı bilgisi sızdırıldı. OnePlus 8'in kaç mAH batarya ile geleceği henüz bilinmiyor.

Hemen aşağıdaki görselden OnePlus 8'in sızdırılan render görsellerini görebilsiniz.

Akıllı telefonun UFS 3.0 teknolojisine sahip olacağı konuşuluyor. Kullanıcıların merakla beklediği OnePlus 8, 2020 yılında tanıtılabilir. OnePlus 8 hakkında gelen sızıntılar şimdilik bu kadar. Cihaz hakkında sızıntılar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz. Takipte kalın!