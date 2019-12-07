OnePlus 8'in Yeni Varyasyonu OnePlus 8 Lite Ortaya Çıktı!

OnePlus'ın yeni modeli OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro'dan sonra daha düşük özelliklere sahip olan OnePlus 8 Lite ortaya çıktı.

Çinli teknoloji markası OnePlus yeni modellerini tanıtmak için hazırlanıyor. Yeni modellerini daha önceden duyuran OnePlus, 2020'de yeni modelleri olan OnePlus 8'in ve OnePlus 8 Pro'nun geleceğini duyurmuştu. Şimdi ise daha düşük özelliklere sahip ve daha uygun fiyatlı model OnePlus 8 Lite ortaya çıktı.

OnLeaks tarafından sızdırılan görüntülerde yeni OnePlus 8 Lite'ın görüntüsü ortaya çıktı. Bununla beraber cihazın özellikleri de biliniyor diyebiliriz. Öncelikle bu gelecek olan modelin 6.4 veya 6.5 inç büyüklüğünde delikli bir ekrana sahip olması bekleniyor. Bununla beraber arka kısmında camdan yapılmış bir panel taşıması da beklenen özellikler arasında.

Yine cihazın arka kısmında dikdörtgen şeklinde yerleştirilmiş bir kamera grubu ve flaş görüyoruz. Ancak arka kısımda bir parmak izi sensörü yer almıyor. Bu da cihazın ekrana gömülü parmak izi sensörü ile gelebileceğini gösteriyor. Yine bu durumda cihazın OLED panele sahip olması da mümkün.

Cihazın performans bakımından da diğer modellerinden farkı olacaktır. Ancak tasarımsal anlamda çoğu yerde 8 ve 8 Pro modelleri ile benzer. Sdece OnePlus 8'den daha kalın, Pro modelinden ise daha ince olduğu biliniyor. Bakalım OnePlus 8 ve diğer varyasyonları ne zaman tanıtılacak? Fiyatları ne olacak?