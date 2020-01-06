OnePlus 8 Lite Hakkında Yeni Detaylar Gelmeye Devam Ediyor

OnePlus yakın bir zamanda yeni modellerini duyurabilir. Bu sürede yeni sızıntılar da ortaya çıkmaya devam ediyor. OnePlus 8 Lite yeni detayları ile ortaya çıktı.

OnePlus 8 Lite Özellikleri Nasıl Olacak?

OnePlus 8 serisi adından da anlaşılabileceği gibi OnePlus 7 serisinin halefi olarak gelecek. Yeni modellerin bu yılın ilk yarısında satışa sunulması bekleniyor. OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro modelleri ile birlikte OnePlus 8 Lite adında daha alt segmentte bir modelin de tanıtılacağı biliniyor

Diğer iki modelin Snapdragon 865 ile gelmesini beklediğimiz için bu modelin Snapdragon 765G ile gelmesini bekleyebiliriz. Yani bu üç model de 5G desteği ile kutudan çıkacak. Geçtiğimiz aylarda yayınlanan tasarıma göz attığımızda arka tarafta üçlü kamera kurulumu görüyoruz.

Bunlara karşın cihazla ilgili başka herhangi bir teknik detay, çıkış tarihi ya da fiyatlandırma bilgisi bulunmuyor. Ancak modellerin tanıtılmasına kalan süre daraldıkça daha yeni bilgilerle karşılaşmamız oldukça mümkün gibi gözüküyor.