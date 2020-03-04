OnePlus 8 Lite Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi Sızdırıldı

OnePlus, çok yakında üç telefonla karşımıza çıkacak. OnePlus 8, OnePlus 8 Pro ve OnePlus 8 Lite özellikleri, fiyatı, tüm detaylarıyla öğrenmemize çok az kaldı. Resmi tanıtımdan önce OnePlus 8 Lite’ın teknik özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi sızdırıldı.

OnePlus 8 Lite Özellikleri

Türkiye pazarını girmesini dört gözle beklediğimiz Çinli üreticilerden OnePlus, 2020’nin ilk çeyreğinde üç akıllı telefon modeli tanıtacak. OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro, Nisan ayı içerisinde tanıtılacak ancak OnePlus 8 Lite modelinin biraz daha geç tanıtılması bekleniyor. OnePlus 8 Lite özellikleri tanıtım öncesinde sızdırıldı.

MediaTek işlemcili (Dimensity 1000) ilk OnePlus telefonu olacağı söylenen OnePlus 8 Lite, 90Hz yenileme hızına sahip 6.4 inç AMOLED ekranla gelecek ve parmak izi okuyucu ekrana gömülü (ekran içinde) olacak. Telefon, üçlü kamera kurulumu (48 megapiksel ana, 16 megapiksel ultra geniş açı, 12 megapiksel telefoto lens) ile gelecek. Telefonun 4000 mAh bataryası 30W hızlı şarjı destekleyecek. 8GB RAM 128GB depolama ve 8GB RAM 256GB depolama sunan iki modeli olacak.

OnePlus 8 Lite Fiyatı ve Çıkış Tarihi

OnePlus 8 Lite, Temmuz 2020’ye kadar Hindistan ve diğer pazarlarda satışa sunulacak. Oneplus 8 Lite fiyatının 500 dolar civarında olması bekleniyor. Lite model için yüksek bir fiyatlandırma ancak resmi olmadığını belirtmek gerek.