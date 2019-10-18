OnePlus 8 Pro Gümbür Gümbür Geliyor! İşte Özellikleri

OnePlus'ın yeni akıllı telefon modeli hakkında detaylar gelmeye başladı. OnePlus 8 Pro tasarımı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Gelin hep beraber OnePlus 8 Pro'nun sızdırılan teknik özelliklerine ve render görsellerine yakından bakalım.

OnePlus 8 Pro sızdırılan bilgilere göre, 6.65 inçlik ekran ile gelecek. Cihazın ekranın 90Hz yenileme hızına sahip olacağı söyleniyor. Akıllı telefon muhtemelen Qualcomm'un Snapdragon 865 yonga seti ile gelecek.

OnePlus 8 Pro'nun arka tarafında üç adet kamera sensörü bulunacak. Bu kamera sensörlerinin hemen sol tarafında dikey olarak konumlandırılmış bir adet de 3D derinlik sensörü yer alacak. Cihazın kameralarının kaç megapiksel olacağı henüz bilinmiyor.

OnePlus 8 Pro'nun görselleri OneLeaks tarafından sızdırıldı. Hemen aşağıdan OnePlus 8 Pro'nun sızdırılan görsellerine ulaşabilirsiniz. Akıllı telefon sızdırılan görüntülerden anlaşıldığı kadarı ile USB Tip-C bağlantı portu ile gelecek. OnePlus 8 Pro'nun gelecek yıl Mayıs ayında tanıtılacağı söyleniyor. Cihaz hakkındaki bilgilerin ilerleyen günlerde daha da netleşmesi bekleniyor.

OnePlus 8 Pro Gümbür Gümbür Geliyor

OnePlus 8 Pro hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz. Takipte kalın!