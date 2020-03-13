OnePlus 8 Pro, Hollywood Yıldızının Elinde Göründü

OnePlus, 8 serisi akıllı telefonlarıyla ürün yelpazesini genişletmeye hazırlanıyor. Son aylarda telefonlar hakkında birkaç sızıntı gördük. Sonuncusu markanın kendi elçisi Robert Downey Jr.’dan geliyor.

OnePlus 8 serisinin (OnePlus 8, OnePlus 8 Lite, OnePlus 8 Pro) bahar aylarında tanıtılması bekleniyor. Serinin en güçlüsü olacak OnePlus 8 Pro, ünlü Hollywood aktörünün elinde göründü. Robert Downey Jr.’ın sette çekilen fotoğrafında OnePlus 8 Pro’yu net bir şekilde görüyoruz. Dikey hizalanmış kamera kurulumu açıkça görülüyor ancak hepsi bu.

Önceki spekülasyonlara göre OnePlus 8 serisi standart ve Pro modelin yanı sıra Lite versiyonu ile gelecek. OnePlus 8 ve 8 Pro modellerinde Qualcomm’un en yeni işlemcisi Snapdragon 865, 120Hz yenileme hızına sahip ekran ve 5G bağlantısının olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca OnePlus’ın üç yeni telefonunda kablosuz şarj desteği olması bekleniyor.

OnePlus 8 serisinin 14 Nisan’da tanıtılması bekleniyor. Resmi tanıtımdan önce sızıntılar geldikçe sizlerle paylaşacağız.