OnePlus 8 Pro Kablosuz Şarj Özelliği Sızdırıldı

OnePlus 8 serisinin Nisan-Mayıs ayında resmi olarak tanıtılması bekleniyor. OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro akıllı telefonun birkaç önemli özelliği sızdırıldı.

OnePlus, Ocak ayında Kablosuz Güç Konsorsiyumu’na katılmış, OnePlus 8 serisinin kablosuz şarj desteği ile geleceğinin sinyallerini vermişti. Çinli firma önceki telefonlarında kablosuz şarj özelliğini sağlamadı. OnePlus 7T’nin piyasaya sürülmesinden sonra OnePlus CEO’su Pete Lau, telefonun neden kablosuz şarj özelliği sunmadığına dair bir açıklama yapmıştı. Kablosuz şarj hızlarının Warp Charge kablolu şarj teknolojisi ile eşit olmadığını söylemişti. Ancak OnePlus 8 serisi süper hızlı kablosuz şarj teknolojisi ile gelecek.

Sızıntılara göre, OnePlus 8 Pro 30W kablosuz şarj teknolojisi ile donatılacak. Mevcut amiral gemisi telefonlar gibi Snapdragon 865’den güç alan OnePlus 8 Pro, çift mod 5G bağlantısını destekleyecek. Hızlı kablosuz şarj ve 5G bağlantısı OnePlus 8’de de olabilir ancak bunu destekleyen somut bir kanıt yok. Daha az güçlü cihaz olan OnePlus 8 Lite, kablosuz şarj desteği sunmayabilir.

OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro, 120Hz yenileme hızına sahip delik çentikli ekrana sahip olacak. OnePlus 8, 6.5 inç ekranla gelebilir ve üçlü kamera kurulumu (48 megapiksel + 16 megapiksel + 2 megapiksel) ile karşımıza çıkabilir. 30T Warp Charge destekli 4000 mAh bataryadan güç alabilir. 12GB RAM ve 256GB UFS 3.0 depolama ile gelebilir. OnePlus 8 Pro, 6.65 inç AMOLED ekranla gelebilir. Pro modelinde ek ToF sensörü içeren dörtlü kamera kurulumu görebiliriz. 50W hızlı şarj destekleyen 4500 mAh batarya ile gelebilir.