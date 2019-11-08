OnePlus 8 Pro’nun Ekranı Önemli Bir Özellikle Geliyor

OnePlus 7 Pro, bu yılın Mayıs ayında 90Hz ekran ile gelmişti. Eylül ayında düzenlenen OnePlus 7T lansmanında ise şirket, gelecekteki tüm akıllı telefonlarının 90Hz ekran özelliğine sahip olacağını duyurmuştu.

Buna göre OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro’nun da 90Hz ekran ile gelmesi bekleniyordu. Ancak ortaya atılan son haberler eğer doğruysa, OnePlus 8 Pro’da 90Hz yerine 120Hz’lik bir ekran bulunulacak.

Akıllı telefon endüstrisindeki sızıntılarıyla tanınan Max J. isimli bir kullanıcı, Twitter’da yaptığı bir paylaşımda ‘Be a pro’ ifadesiyle birlikte 120Hz yazılı bir görsele yer verdi. İlk başta birçok kişi bunun 120Hz ekrana sahip bir Samsung Galaxy S11 sızıntısı olduğunu düşündü. Bunun üzerine Max J. kafalardaki karışıklıkları gidermek için bu paylaşımın OnePlus ile ilgili olduğunu doğruladı. Yani bu durum, OnePlus 8 Pro’nun 120Hz ekran ile geleceği anlamına geliyor.

Eğer tüm bunlar doğruysa, OnePlus 8 Pro Çinli akıllı telefon üreticisinin 120Hz ekranlı ilk telefonu olacak. OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro’nun lansman tarihine daha aylar var ancak geçtiğimiz ay telefonların tasarımı sızdırılmıştı.

Benzer bir yapıda olan her iki telefonda da delikli ekran tasarımı tercih edilmiş. OnePlus 8’de üçlü kamera kurulumuna yer verilirken, OnePlus 8 Pro’da ise dörtlü kamera yerleşimi olduğu görülüyor.