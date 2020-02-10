OnePlus 8 Pro Öne Çıkan Özellikleri Sızdırıldı

OnePlus, çok yakında üç akıllı telefon modeli ile karşımıza çıkacak. OnePlus 8, OnePlus 8 Lite ve OnePlus 8 Pro’nun ne zaman tanıtılacağı henüz bilinmese de Pro modelin teknik özellikleri açığa çıktı.

Türkiye pazarına girmesini dört gözle beklediğimiz Çinli üreticilerden OnePlus, 2020 baharında üç telefon tanıtacak. OnePlus 8 (orta), One Plus 8 Lite (alt), OnePlus 8 Pro (üst) resmi olarak ne zaman tanıtılacak henüz bilmiyoruz ancak şimdiden OnePlus 8 Pro’unun özellikleri (donanımsal ve yazılımsal) ortaya çıktı. Yeşil rengiyle görünen telefon delik çentikli ekrana sahip. Cihazın arka tarafını çevirdiğimizde üçlü kamera kurulumu (48MP+16MP+2MP) karşımıza çıkıyor ancak ayrı olarak bir dördüncü kamera ve LED flaş koyulmuş. Qualcomm’un en yeni işlemcisi Snapdragon 865 ile gelen telefonun belleği 8GB depolaması 128GB/256GB olacak. 6.55 inç, 120Hz’a kadar çıkabilen AMOLED ekranıyla dikkat çeken telefonun 4500 mAh bataryası 50W hızlı şarj destekleyecek.

IN2011, IN2019 model numaralarıyla görünen OnePlus 8 serisinin Pro modeli OxygenOS ile özelleştirilen Android 10 işletim sistemi ile gelecek. OnePlus 8 serisi hakkında yeni sızıntılar geldikçe sizlerle paylaşacağız.