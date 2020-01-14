OnePlus 8 Pro Özellikleri Ortaya Çıktı

OnePlus’ın bu yıl üç model birlikte tanıtması bekleniyor. Orta model olacak olan OnePlus 8 BIS’ten sertifika aldı, OnePlus 8 Pro da Geekbench’de göründü.

CES 2020 fuarında kamerası otomatik olarak gizlenen akıllı telefon modeliyle dikkatleri üzerine çeken Çinli üretici OnePlus, 2020’de üç modelle karşımıza çıkacak. OnePlus 8 Lite, OnePlus 8 ve OnePLus 8 Pro’nun ne zaman tanıtılacağını henüz bilmiyoruz ancak özelliklerinin bir kısmı şimdiden belli oldu. IN2011 model numarasını taşıyan OnePlus 8, Pro gibi dörtlü kamera sistemine sahip olacak. IN2023 model numaralı OnePlus 8 Pro, 12GB RAM, Snapdragon 865 işlemci, Android 10 ile gelecek. Pro modeline özel OnePlus’ın yeni 120Hz OLED ekranını göreceğiz. Diğer modeller 90Hz panele sahip olacak. OnePlus 8 Lite modeli ise üçlü kamera kurulumu ile gelecek. Şirketin Qualcomm çipini kullanmayan ilk telefonu olacak. En ucuz model olacak olan Lite, 5G bağlantısını destekleyen MediaTek Dimensity 800 işlemciden güç alacak.

Peki OnePlus 8, One Plus 8 Pro ve OnePlus 8 Lite nasıl olacak? Tasarımı yansıtan görüntüler henüz paylaşılmadı, yukarı yer alan render görsellerin (1: OnePlus 8, 2: OnePlus 8 Pro, 3: OnePlus 8 Lite) nihai tasarım olmama ihtimali var. İlerleyen gün veya haftalarda OnePlus’ın 2020 telefonları hakkında daha fazla bilgi geldikçe sizlerle paylaşıyor olacağız.