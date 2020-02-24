OnePlus 8 Pro Özellikleri ve Tasarımı Sızdırıldı

OnePlus 8 serisinin tanıtılmasına az bir zaman kaldı. OnePlus 8, OnePlus 8 Pro ve OnePlus 8 Lite akıllı telefonların özellikleri ve fiyatı resmi olarak bu ayın sonunda veya Nisan’da belli olacak. Tepe model OnePlus 8 Pro, etkinlik öncesi canlı olarak görüntülendi ve teknik özellikleri ortaya çıktı.

HD2023 model numarasıyla görünen OnePlus 8 Pro, Android 10 işletim sistemi tabanlı OxygenOS üzerine çalışacak. Telefon, 6.65 inç 120Hz yenileme hızı sunan Akıcı AMOLED ekrana sahip olacak. Ekranın sol üst köşesinde delik çentik bulunacak. Snapdragon 865 mobil platformundan güç alan telefon 12GB RAM ve 256GB depolama alanı ile gelecek. Telefonda üçlü kamera sistemi (64 megapiksel ana lens, 20 megapiksel ikinci, 12 megapiksel üçüncü lens) göreceğiz. Ana lens, ilk kez Redmi K30 telefonda olan Sony IMX686 lens olabilir. Önceki sızıntılar, OnePlus 8 Pro’nun dörtlü kamera kurulumuna sahip olacağını, dördüncü lensin 3D ToF lensi olacağını iddia etmişti ancak yeni paylaşılan fotoğraflardan bunu anlamak güç.

OnePlus 8 Pro, IP68 su ve toza dayanıklılık sertifikasına sahip ve kablosuz şarj desteği ile gelen ilk OnePlus telefon olabilir. Yeni yeşil rengi de bu modelde görebiliriz.