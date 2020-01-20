OnePlus 8 Pro Sızdırıldı! İşte Özellikleri

OnePlus'ın çok yakında tanıtacağı amiral gemisi akıllı telefon modeli hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. OnePlus 8 Pro'nun özellikleri netleşiyor. Gelin hep beraber OnePlus 8 Pro'nun sızdırılan özelliklerine yakından bakalım.

OnePlus 8 Pro Özellikleri

OnePlus geçtiğimiz günlerde 120Hz ekran yenileme hızı ile ilgili paylaşım yapmıştı. Yapılan paylaşımın ardından OnePlus 8 Pro'nun 120Hz ekran yenileme hızına sahip olduğu söylentileri ortaya çıkmıştı. Söylentiler doğrulandı. TrueTech tarafından paylaşılan görselde akıllı telefonun 120Hz ekran yenileme hızı ile geleceği kesinleşti.

OnePlus 8 Pro'nun 12 GB RAM'e sahip olacağı ve 256 GB dahili depolama alanına sahip olacağı söylenmekte. Cihazın gücünü Snapdragon 865 yonga setinden alacağı konuşuluyor. 4.500 mAh bataryaya sahip olması beklenen OnePlus 8 Pro'nun hızlı şarj teknolojisi ile gelmesine kesin gözüyle bakılmakta. OnePlus 8 Pro, 32 MP ön kameraya sahip olabilir. Cihazın arka tarafında 64 MP ana kamera, 20 megapiksel ultra geniş açı kamera sensörü, 12 megapiksel telefoto lens ve bir ToF sensörünün olacağı söyleniyor.

OnePlus 8 Pro hakkkında sızıntılar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz.