OnePlus 8 Pro Renkleri Belli Oldu

OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro, 14 Nisan’da resmi olarak tanıtılacak. OnePlus 8 serisinin özelliklerinden sonra tasarımını açıkça gösteren ve renk seçeneklerini ortaya koyan net görseller paylaşıldı. OnePlus 8 Pro modeline özel olacak deniz mavisi renk etkileyici görünüyor.

OnePlus 8 serisinin tanıtımına sayılı günler kaldı; birkaç hafta içerisinde OnePlus’ın 2020 amiral gemisi telefonlarını göreceğiz. Diğer şirketler gibi OnePlus da online düzenlenecek etkinlikte yeni telefonlarını tanıtacak. 14 Nisan’da OnePlus 8 ve 8 Pro modellerini, sonrasında OnePlus 8 Lite (OnePlus Z) modelini göreceğiz. Tanıtıma az bir zaman kala OnePlus 8’in tasarımını ve renklerini açıkça gösteren görüntüler sızdırıldı. Son derece çekici duran Ultramarine Blue (Deniz Mavisi) renk, sadece Pro modelde olacak. Glacial Green (Buzul Yeşili) ve Onyx Black (Akik Siyah) renkler hem Pro hem de düz modelde olacak.

OnePlus 8 Pro Renkleri

Görselleri paylaşan isim, OnePlus 8 serisinin teknik detayları hakkında da bilgi verdi. Pro modelin ekranının standart modele göre daha kıvrımlı olduğu açıkça görülüyor. Pro, 120Hz yenileme hızına sahip, maksimum 1300 nit parlaklığa ulaşan, 6.78 inç AMOLED panele sahip olacak. Arkada çift 48 megapiksel kurulum (ana kamera Sony IMX689 sensörü, ultra geniş kamera IMX586 sensörü), ayrıca 3x optik zoom yapabilen 8 megapiksel telefoto kamera ve ek renk verileri çeken 5 megapiksel sensör olacak.

120Hz ekran, Qualcomm Snapdragon 865 işlemci, LPDDR5 RAM ve UFS 3.0 depolama ve tabii ki 5G modem, CEO Pete Lau tarafından onaylanan OnePlus 8 özellikleri.