OnePlus 8 Pro Tasarımı Sızdırıldı

OnePlus 7T tanıtılalı birkaç hafta geçmişken yeni bir modelle yakın zamanda karşılaşmayı beklememek doğru olacaktır. Bununla birlikte OnePlus 8 Pro modeline ait diyagram çizimi sızdırıldı. Yeni sızıntı, modelden neler beklememiz gerektiği hakkında önemli detayları bizlere sunuyor.

Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan render örnekleri ile birbirini doğrulayan yeni çizim, OnePlus 7 Pro modelini oldukça andırıyor. Bununla birlikte bu yükseltmede önemli bazı farklılıkların olacağını da görüyoruz.

Arka kasadan başlarsak, selefi modeli ile benzer tasarımda üçlü kamera kurulumunun uygulandığını görüyoruz. Bununla birlikte kameranın sol üst köşesinde derinlik algısı için ToF sensörünün konumlandırıldığını görüyoruz. Bunun hemen altındaki alanda ise Lazer AF sisteminin bulunduğu iddia ediliyor.

Bu çizimlere göre ön tarafa baktığımızda iki farklı versiyon görüyoruz. Birincisinde tek ön kamera bulunurken, ikincisinde ise ikili ön kamera bulunuyor. Geçtiğimiz haftalarda çıkan render görüntüleri tek kamerayı işaret etse de, nihai sürümde işler değişebilir.

Bununla birlikte kontrol tuşlarının konumlandırılmasında herhangi bir değişikliğin olmadığını görüyoruz. Bu çizimlerden ayrı olarak 120Hz ekran ve kablosuz şarj desteğinin de yeni modellerde yer alması bekleniyor.

Önümüzdeki yılın ilk yarısının sonlarına kadar yeni bir OnePlus modeli ile karşılaşmayı beklemiyoruz. Bunun için erken tarihin tahmini olarak Mayıs ayı olduğunu söyleyebiliriz.