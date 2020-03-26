OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro Özellikleri Tamamıyla Sızdırıldı

OnePlus, önümüzdeki ay OnePlus 8 serisini tanıtacak. Lansman öncesinde güvenilir bir tahminci, OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro telefonların teknik özelliklerini paylaştı.

Bazı raporlar, OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro’nun Nisan ayı ortasına kadar resmi olarak tanıtılacağını iddia ediyor. Bazıları Çinli üreticinin Covid-19 salgını nedeniyle lansmanı Nisan ayı sonuna erteleyebileceğini söylüyor. OnePlus 8 Pro modeli geçtiğimiz günlerde canlı olarak görüntülenmişti. Şimdi de OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro’nun özellikleri sızdırıldı. Güvenilir tahminci Ishan Agarwal, gelecek telefonların teknik özelliklerini tamamıyla paylaştı.

OnePlus 8 Pro Özellikleri

OnePlus 8 Pro, 6.78 inç QHD+ çözünürlüğü destekleyen bir ekrana sahip olacak. S-AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı sunacak. Delik çentik bulunduran kavisli ekran bizleri karşılayacak. Önde 16 megapiksel selfie kamerası, arkada dörtlü kamera kurulumu (48 megapiksel + 48 megapiksel + 8 megapiksel + 5 megapiksel) göreceğiz. Telefonun kalbinde Snapdragon 865 işlemci olacak. 8GB/12GB LPDDR5 RAM ve 128GB/256GB UFS 3.0 depolama alanı ile gelecek. Telefon, 30W Warp Charge 30T, 30W kablosuz hızlı şarj ve 3W ters kablosuz şarj destekleyen 4150 mAh bataryadan güç alacak. IP68 sertifikasına sahip olacak telefon, mavi, siyah ve yeşil olmak üzere üç renk seçeneğiyle satışta olacak.

OnePlus 8 Özellikleri

OnePlus 8, 6.55 inç full HD+ çözünürlüğü destekleyen, 90Hz yenileme hızına sahip S-AMOLED ekranla gelecek. Delik çentikli ekran kavisli değil, düz olacak. Selfie çekimler için 16 megapiksel kameraya sahip olacak telefonun arkasında üçlü kamera (48 megapiksel + 16 megapiksel + 2 megapiksel) kurulumu göreceğiz. OnePlus 8 de Qualcomm’un en yeni işlemcisi Snapdragon 865’den güç alacak. 8GB ve 12GB RAM seçeneği olacak, RAM’ler LPDDR5 değil LPDRR4X. 128GB/256GB UFS 3.0 depolama alanı seçenekleri olacak. Cihaz 30W Warp Charge 30T destekleyen 4300 mAh batarya ile gelecek. IP sertifikasına sahip olmayacak. Alev, siyah ve yeşil renk seçenekleriyle satışa sunulacak.