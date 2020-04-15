OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro Tanıtıldı, İşte Fiyatı ve Özellikleri

OnePlus, yeni akıllı telefonları OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro’yu tanıttı. 29 Nisan’da OnePlus’ın resmi sitesi üzerinden satışa sunulacak iki telefonun özellikleri, fiyatları haberimizde.

OnePlus 8 Pro Özellikleri

OnePlus 8 Pro, markanın şimdiye kadarki en büyük ekranlı modeli. 120Hz yenileme hızı, 240Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip 6.78 inç Fluid AMOLED ekranla geliyor. Ekran fabrika kalibret edilmiş ve renk doğruluğunda en iyilerden biri. HDR10+ destekleyen 10-bit panel karşımızda. Ayrıca 24fps videoyu 120fps’ye enterpolasyon yapabilen MEMC mevcut. Arayüzün takılma olmadan 120fps’de uçması için yazılımda kapsamlı optimizasyonlar yapıldığı belirtildi. Önceki Pro modellerin pop-up kamerası basit bir delikli kamerayla değiştirilmiş. OnePlus 8 Pro, şirketin resmi IP68 derecelendirmesine sahip ilk telefonu.

OnePlus, yıllarca kablosuz şarj teknolojisinin hazır olmadığını söyledi nihayetinde hazır. Warp Charge 30 Wireless, 8 Pro’yu 30W’a kadar şarj edebiliyor ve pili yarım saat içinde %50’ye kadar doldurabiliyor. Ters kablosuz şarj da destekleniyor. Kablolulu şarj biraz daha hızlı; 30W Warp Charge 30T, 23 dakika içinde pili %0’dan %50’ye kadar şarj ediyor. OnePlus 8 Pro, daha büyük bir bataryaya (4510 mAh) sahip ve kablolu şarj hızı T Warp Charge 30 olmadan da hızlı.

Telefonda iki adet 48 megapiksel kameraya ek olarak telefoto ve yardımcı modül bulunuyor. Ana kamera, 1.12µm doğal piksel ve 2.24µm ikili pikselli 1/1.4” Sony IMX689 sensörünü kullanıyor. Tüm piksellerde çok yönlü otomatik odaklama var. Tek seferde üç poz çekebilen ve dinamik aralığı büyük ölçüde artıran yeni Single Shot 3-HDR özelliğini kullanarak 60fps’de 4K video kaydedebiliyor. Kamera, Optik ve Elektronik görüntü sabitlemeyi bir arada kullanıyor. Diğer 48 megapiksel kamera, 120 derece ultra geniş bir lense sahip. Üçüncü kamera 8 megapiksel telefoto modülü. Sensör, 1.0µm piksele sahip ve f/2.44 diyafram açıklığına ve OIS’e sahip lensin arkasında yerini alıyor. Dördüncü modül, çeşitli renk efektlerinin oluşturulmasına yardımcı olan tamamen yeni Renk Filtresi kamerası. OnePlus 8, Snapdragon 865 işlemciden güç alıyor. LPDDR5 RAM’e geçilmiş; OnePlus 7 serisindeki RAM’den %20 daha az enerji kullanıyor, %30 da daha hızlı. Depolama UFS 3.0. Telefon, tahmin edeceğiniz üzere 5G ve WiFi 6 bağlantısına sahip.

OnePlus 8 Pro Fiyatı

OnePlus 8 Pro 8GB + 128GB ve 12GB. + 256GB seçeneğiyle satışta. 8GB RAM ve 128GB depolamalı OnePlus 8 Pro’nun fiyatı 899 dolar, 12GB RAM ve 256GB depolamalı OnePlus 8 Pro’nun fiyatı 999 dolar. Oniks Siyahın yanı sıra yeni Deniz Mavisi ve Buzul Yeşili renkleri bulunuyor.

OnePlus 8 Özellikleri

OnePlus 8, 1080p+ çözünürlük ve 90Hz yenileme hızına sahip 6.55 inç ekranla geliyor. Kavisli ve selfie kamerayı barındıran delik çentikli bir ekran karşımızda. Ekran, HDR10+ destekliyor ve Pro modeli mükemmel renk doğruluğu sunuyor.

48 megapiksel ana kamera, biraz eski IMX586 sensörü kullanıyor, bu çok yönlü otomatik odaklama mevcut değil. Pikseller 0.8µm oldukça küçük. Piksel birleştirme destekleniyor ve yardımcı OIS+EIS mevcut. 16 megapiksel ultra geniş kamera (116 derece) makro görevi üstlenmiyor, bunun yerine ayrı bir 2 megapiksel makro kamera mevcut. Telefoto kamera yok, bunun yerine 48 megapiksel sensör kırparak doğal 2x yakınlaştırmayı destekliyor.

4300 mAh batarya, 7T ile karşılaştırıldığında %13 daha fazla kapasite sunuyor. USB-C üzerinden 22 dakika içinde %50 şarj edebilen Warp Charge 30T’yi destekliyor. Bu modelde kablosuz şarj yok. OnePlus 8 de Pro ile bellek yapılandırması ile birlikte Snapdragon 865 işlemciden güç alıyor. 8GB + 128GB ve 12GB + 256GB seçeneği var. RAM, LPDDR4X olmasıyla daha yavaş. Bu telefonda da 5G ve WiFi 6 destekleniyor. Her iki yeni modelde de ekran içi parmak izi okuyucu var. Ayrıca Dolby Atmos desteğine sahip hoparlörler kullanıyor ve daha iyi oyun deneyimi için dokunuş geri bildirimi geliştirilmiş.

OnePlus 8 Fiyatı

OnePlus 8, 8GB + 12GB ve 12GB + 256GB seçeneğiyle satışta. 8GB RAM ve 128GB depolamalı OnePlus 8’in fiyatı 700 dolar. 12GB RAM ve 256GB depolamalı OnePlus 8’in fiyatı 800 dolar. Telefon, Yıldızlararası Parlaklık ve Buzul Yeşili ve Oniks Siyah renkleri ile geliyor.