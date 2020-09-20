OnePlus 8T 5G Tanıtım Tarihi Onaylandı! İşte Fiyatı ve Özellikleri

OnePlus bir sonraki amiral gemisi OnePlus 8T 5G tanıtım tarihini resmi olarak duyurdu. Çinli şirket OnePlus 8T 5G'nin "yakında çıkacağını" duyurmak için Twitter ve Instagram hesaplarından paylaşımda bulundu. İşte tüm detaylarıyla OnePlus 8T.

OnePlus'ın T serisi telefonları yılın ilk yarısında piyasaya sürülen OnePlus amiral gemilerine küçük yükseltmeler getiriyor. Bundan dolayı yeni OnePlus 8T 5G'nin seriye bazı yükseltmeler ve tasarım değişiklikleri eklemesi bekleniyor.

OnePlus 8T 5G teknik özellikleri

OnePlus 8T'nin sızdırılmış görüntüleri arka tarafta Galaxy S20 benzeri bir kamera modülü olduğunu gösteriyor ve telefonun ayrıca OnePlus 8 Pro'nun 30W şarjı yerine 65W hızlı şarjı destekleyeceği bildiriliyor.

We're just getting started | OnePlus 8T | Coming Soon

Get notified - https://t.co/CCkKEWf7J2 pic.twitter.com/mosaCsWr43 — OnePlus India (@OnePlus_IN) September 19, 2020

OnePlus 8T'nin ekranı 120Hz yenileme hızına sahip OnePlus 8 ile aynı 6.55 inç boyutunda olacak. Ön tarafta ekrana gömülü 32MP selfie kamerası, arka tarafında ise dörtlü (48MP + 16MP + 5MP + 2MP ) kamera yapılandırması bekleniyor.

Daha önceki söylentilere göre Snapdragon 865 Plus'ı kullanmayacak olan OnePlus 8T, yayınlanan tanıtım reklamında hıza vurgu yapıyor ve bu nedenle OnePlus 8T 5G'de SD865 Plus hala beklenen yenilikler arasında.

OnePlus 8T 5G ne zaman tanıtılacak?

Şimdilik sadece Hindistan'a özel olarak duyurusu yapılan OnePlus 8T 5G'nin küresel olarak satışa sunulup sunulmayacağı henüz belirsizliğini koruyor. Peki ya siz 'yakında çıkacak' yeni OnePlus 8T 5G'yi nasıl buldunuz?