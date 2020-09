OnePlus 8T 5G Tanıtım Tarihi Onaylandı! İşte Fiyatı ve Özellikleri

OnePlus bir sonraki amiral gemisi OnePlus 8T 5G tanıtım tarihini resmi olarak duyurdu. Çinli şirket OnePlus 8T 5G'nin "yakında çıkacağını" duyurmak için Twitter ve Instagram hesaplarından paylaşımda bulundu. İşte tüm detaylarıyla OnePlus 8T.

OnePlus'ın T serisi telefonları yılın ilk yarısında piyasaya sürülen OnePlus amiral gemilerine küçük yükseltmeler getiriyor. Bundan dolayı yeni OnePlus 8T 5G'nin seriye bazı yükseltmeler ve tasarım değişiklikleri eklemesi bekleniyor.

OnePlus 8T'nin sızdırılmış görüntüleri arka tarafta Galaxy S20 benzeri bir kamera modülü olduğunu gösteriyor ve telefonun ayrıca OnePlus 8 Pro'nun 30W şarjı yerine 65W hızlı şarjı destekleyeceği bildiriliyor.

We're just getting started | OnePlus 8T | Coming Soon

