OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Özel Sürümü Tanıtıldı

OnePlus, geçmişte en popüler amiral gemilerinin McLaren ve Star Wars sürümleri de dahil olmak üzere birkaç özel sürümünü satışa sunmuştu. OnePlus bu kez CD Project RED ile bir iş birliği yaparak OnePlus 8T modelinin Cyberpunk 2077 özel sürümünü tanıttı. İşte OnePlus 8T Cyberpunk 2077 özel sürümünün tasarımı!

OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Özel Sürümü Ne Zaman Çıkacak?

CD Project RED tarafından geliştirilmekte olan Cyberpunk 2077, 2020 yılının en çok beklenen video oyunları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda Razer, Cyberpunk 2077 için CD Project RED ile bir anlaşma yapmıştı. Yapılan anlaşmanın sonucunda Razer, Viper Ultimate Cyberpunk 2077 Edition duyurmuştu. Bu kez OnePlus firması, milyonlarca oyuncu tarafından sabırsızlıkla beklenen video oyunu için CD Project RED ile bir anlaşma imzaladı.

OnePlus, geliştirici şirket ile yaptığı anlaşma sonucunda OnePlus 8T Cyberpunk 2077 özel sürümünü tanıttı. Cyberpunk 2077 temalı akıllı telefon modelinin tasarımı çok sayıda oyuncunun dikkatini çekmeyi başardı. Çok başarılı bir tasarıma sahip olan cihazın arka kısmında kamera modülünün üzerinde 2077 yazısı yer alıyor. Cihazın alt kısmında ise Cyberpunk 2077 logosu bulunuyor. 11 Kasım tarihinden itibaren satışa sunulacak olan OnePlus 8T Cyberpunk 2077 özel sürümü yaklaşık 599 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Özel sürümün diğer ülkelerde satışa sunulup sunulmayacağı ise henüz bilinmiyor.

6.55 inç ekran büyüklüğüne sahip olan OnePlus 8T, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 1080 x 2400 piksel çözünürlük ve 120Hz sunuyor. Cihazın ekranı Corning Gorilla Glass 5 ile çizilmelere ve darbelere karşı korunuyor. Gücünü Snapdragon 865 işlemcisinden alan cihaz, 8GB RAM ve 128GB depolama alanı, 12GB RAM ve 256GB depolama alanı olmak üzere iki farklı sürüme sahip. Cyberpunk 2077 temalı özel sürümde 12GB RAM ve 256GB depolama alanının olacağı belirtildi.

Popüler akıllı telefon modelinin arka kısmında dörtlü kamera dizilimi bulunuyor. Cihazın arka kısmında 48MP çözünürlüğünde ana kamera, 120 derece görüş alanına sahip 16MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 5MP çözünürlüğünde makro kamera ve 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü olmak üzere toplamda dört adet kamera bulunuyor. Cihazın ön kısmında ise 16MP çözünürlüğünde kamera yer alıyor.

Cyberpunk 2077 Çıkış Tarihi

2020 yılının en çok beklenen video oyunu Cyberpunk 2077, geçtiğimiz hafta yapılan bir açıklama ile beraber üçüncü kez ertelendi. Açık dünya rol yapma oyunu türündeki video oyunu için alınan bu karar oyuncular tarafından tepki görmüştü. CD Project RED tarafından alınan erteleme kararına göre Cyberpunk 2077, 10 Aralık 2020 tarihinde çıkışını gerçekleştirecek.