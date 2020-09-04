OnePlus 8T Özellikleri Sızdırıldı: 120Hz Ekran ile Gelebilir

OnePlus'ın üzerinde çalıştığı yeni akıllı telefon modeli olan OnePlus 8T hakkında ilk detaylar geldi. OnePlus 8T özellikleri sızdırıldı. İşte OnePlus 8T özellikleri.

OnePlus 8T Özellikleri Ortaya Çıktı

GSM Arena'nın aktardığı habere göre OnePlus 8T, 120Hz yenileme hızına sahip 6.55 inç AMOLED dokunmatik ekranla gelecek. Bu, selefi OnePlus 8 ile tam olarak aynı boyutta, ancak yenileme hızı, modelin sahip olduğu 90 Hz'den bir adım daha yüksek.

Arka tarafta 48 MP'lik bir ana sensör olacak ve bunun yanında 16 MP ultra geniş, 5 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü göreceğiz. Bunlar, makro lensin eklenmesi dışında OnePlus 8'in kameralarıyla aynı görünüyor.

OnePlus 8T'nin ana kamerasının önceki modelden daha yeni bir görüntüleme sensörü kullanacağını ve böylece görüntü kalitesini artıracağını iddia edilliyor. 8T, 8GB RAM ve 128GB depolama ile yeni Snapdragon 865+ işlemciden güç alacak.

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