OnePlus'ın yeni akıllı telefon modeli hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. OnePlus 8T render görselleri sızdırıldı. İşte OnePlus 8T render görselleri.

OnePlus 8T Render Görselleri

OnePlus 8T render görselleri ile gün yüzüne çıktı. Görsellere baktığımızda akıllı telefonun arka tarafında dikdörtgen tasarımında kamera alanı görmekteyiz. Bu kamera alanında 4 adet sensörün ve bir adet led flaşın olacağı söylenmekte.

6.55 inç 120Hz AMOLED ekrana sahip olacağı söylenen OnePlus 8T'nin 32 MP çözünürlüğünde selfie kamerasının bulunacağı konuluşmakta. Hemen aşağıdan render görsellerine bakabilirsiniz.

OnePlus 8T, bu renderları paylaşan kaynağa göre OnePlus 8 ile aynı Snapdragon 865 yonga setinden güç alacak. Arka tarafta ise şu kamera sensörleri olacak: 48 MP ana , 16 MP ultra geniş, 5 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü. OnePlus 8T'nin 65W'da şarj olan 4.500 mAh pilden besleneceği söyleniyor. Cihaz Android 11'i OxygenOS 11 ile birlikte çalıştıracak.