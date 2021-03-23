OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro Duyuruldu: Özellikleri ve Fiyatı

OnePlus 9 Pro, OnePlus 9 özellikleri ve fiyatı açıklandı. OnePlus tarafından gerçekleştirilen çevrim içi lansman kapsamında OnePlus 9 Pro, OnePlus 9 duyuruldu. İşte tüm detaylarıyla OnePlus 9 Pro, OnePlus 9​.

OnePlus, çevrim içi düzenlenen bir lansman sırasında yeni OnePlus 9 ve 9 Pro akıllı telefonlarını duyurdu. Beklendiği gibi OnePlus efsanevi kamera üreticisi Hasselblad ile ortaklık yapıyor. Bu ortaklık sayesinde OnePlus 9 serisi, gelişmiş renk kalibrasyonundan yararlanacak ve her iki cihazla çekilen fotoğraflarda daha doğru, doğal görünümlü tonlar yakalanacak.

OnePlus 9 Pro, OnePlus 9 özellikleri ve fiyatı

OnePlus 9 Pro, Sony tarafından geliştirilen 48 megapiksel bir sensör, 50 megapiksel ultra geniş kamera ve 3.3x optik yakınlaştırma aralığına sahip 8 megapiksel telefotoya sahip. OnePlus, bir akıllı telefondaki en büyük sensörlerden birine sahip olduğunu iddia ediyor.

Yazılım tarafında ise OnePlus, fotoğraf ayarları üzerinde ek kontrol sağlayan ve "odak zirvesi" özelliği içeren bir Hasselblad Pro Modu ekledi. Video açısından 9 Pro, 30 fps'de 8K'ya veya 120 fps'de 4K'ya kadar çekim yapabilecek. Düşük ışıkta çekim yapmak için de gelişmiş bir Nightscape Video modu bulunuyor.

OnePlus 9 Pro, ekranda görüntülenen içeriğe bağlı olarak yenileme hızını 1 ile 120Hz arasında ayarlamak için LPTO teknolojisini kullanan ve güç tüketimini yüzde 50'ye kadar azaltan 120 Hz kavisli ekrana sahip. Çinli üretici ayrıca Hyper Touch teknolojisini destekleyen ekranın oyunlarda daha duyarlı bir his yaratacağını söylüyor.

OnePlus 9 Pro'da 6,7 inç Quad HD AMOLED, OnePlus 9'da ise 6,5 inç Full HD ekran yer alıyor. Ek olarak ekran maksimum parlaklıkta 1300 nit ve HDR10+'ı destekliyor.

OnePlus 9 Pro ve 9 modeli Snapdragon 888 işlemci tarafından desteklenmekte. OnePlus 9 Pro 8GB veya 12GB LPDDR5 RAM'le birlikte 128GB veya 256GB depolamaya sahip.

Ayrıca her iki model, 4,500mAh genişliğe sahip pilin sadece yarım saatte dolmasına imkan tanıyan Warp Charge 65T'yi destekliyor. OnePlus 9 Pro, 50 W'a kadar kablosuz olarak da şarj edilebilir.

Renkler açısından OnePlus 9 Pro siyah, gümüş ve yeşil renkte sunulurken, OnePlus 9 siyah, açık mor ve mavi renkleri mevcut. OnePlus 9 başlangıç fiyatı 720 dolar, OnePlus 9 Pro’nun başlangıç etiketi ise 970 dolar olarak belirlenmiş durumda.