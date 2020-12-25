OnePlus 9 Özellikleri Sızdırıldı: OnePlus 9 Nasıl Olacak?

OnePlus'ın yeni nesil akıllı telefon serisini önümüzdeki yıl Mart ayında piyasaya süreceği söyleniyor. OnePlus 9 özellikleri ile dikkat çekebilir. Yeni bir sızıntı OnePlus 9'un şarj özelliklerine ışık tuttu ve yaklaşan OnePlus akıllı telefonun bu bölümde bazı büyük yükseltmeler sunacağı görülüyor.

OnePlus 9 Özellikleri Nasıl Olacak?

OnePlus 9'da kablosuz şarj desteği olacak. OnePlus 9'un 4.500mAh bataryadan güç alacağı bildiriliyor. Şarj wattına gelince, 65W kablolu hızlı şarj sunarken, kablosuz şarj 30W'da maksimum olacak. Oldukça etkileyici gözüküyor. 65W şarj teknolojisi 4.500mAh pili % 0-100 arasında yaklaşık 40 dakikada doldurabilir.

Telefon 120 Hz yenileme hızına sahip düz bir 6.55 inç FHD + OLED ekran ile gelecek. Qualcomm'un birinci sınıf Snapdragon 888 işlemcisi işlerin yürümesini sağlayacak ve buna 8 GB RAM eşlik edecek. Ön tarafta, sol üst köşeye delinmiş dairesel bir delginin içine yerleştirilmiş tek bir selfie kamerası yer alacak.

Kamera donanımı hakkındaki söylentiler biraz çelişkili. Bazı raporlar, OnePlus 9'un arkada iki 48MP kameraya sahip olacağını söylüyor. Bununla birlikte, başka bir rapor, cihazın 50MP ana kamera, 20MP geniş açılı kamera ve 12MP telefoto kamera içeren Leica markalı kamera donanımı ile geleceğini iddia ediyor.

OnePlus 9 hakkında gelen sızıntılar şimdilik bu kadar. Akıllı telefonun tanıtım tarihi göz önünde bulundurulduğunda ilerleyen dönemlerde çok daha fazla sızıntının gelebileceğini söylemek mümkün.

Bir rapor ayrıca, serinin aşağıdaki model numaraları ile iki modelden oluşacağını öne sürüyor:

OnePlus 9: LE2110, LE2117 ve LE2119

OnePlus 9 Pro: LE2120 ve LE2127

Sizler OnePlus 9 tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Cihazın sızdırılan özelliklerini nasıl buldunuz? Yorumlardan görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!

OnePlus 9 özellikleri ve fiyatı hakkında ilerleyen dönemlerde sızıntılar gelmesini bekliyoruz. Sızıntılar geldiğinde sizlere bildireceğiz. Bizleri takipte kalarak en güncel teknoloji haberlerinden anında haberdar olabilirsiniz.

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