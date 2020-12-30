Henüz Tanıtılmayan OnePlus 9 Prototipi 6000 Dolara Satıldı

eBay'de ortaya çıkan bir ilana göre OnePlus 9 prototipi 6000 dolara satıldı. Henüz tanıtılmayan ve hakkında bolca sızıntı yapılan OnePlus 9 modeli, henüz tanıtımı gerçekleştirilmeden satılmasıyla da internette viral hale geldi.

OnePlus'ın bir sonraki amiral gemisi olan OnePlus 9 henüz piyasaya çıkmamış olmasına rağmen prototipi eBay'de rekor fiyata satıldı. XDA’dan Mishaal Rahman tarafından keşfedilen satışa göre, eBay kullanıcısı Shamete1'de bulunan OnePlus 9 açık artırmada listelendi ve 6000 dolara satıldığı bildirildi.

eBay satışı için sunulan fotoğraflar -büyük ihtimalle- son OnePlus 9 tasarımını ortaya koyuyor. Daha önce gördüğümüz tasarıma benzeyen bu prototip, 8T'ye göre nispeten daha ince çizgilere sahip. Ancak en çok göze çarpan değişiklik üç lensli büyük bir kamera çıkıntısı ve "Ultra Shot" markasının logosu oldu.

Daha önceki söylentiler telefonun 48MP birincil ve ultra geniş kameraların yanı sıra daha küçük, üçüncü bir arka sensör kullanacağını gösteriyordu.

eBay satıcısı ayrıca OnePlus 9'u en yeni Oxygen OS'i çalıştıran fotoğraflarını da yayınladı. Bu görüntüler her ne kadar şu anda silinmiş olsa da, internette yayılması fazla uzun sürmedi. Fotoğraflara göre OnePlus 9 kullanıcılarını Android 11 tabanlı bir Oxygen OS deneyimi bekliyor.

OnePlus 9 prototipi 6000 dolara satıldı

eBay'de satışa sunulan bu prototip cihazın orijinal olup olmadığı şimdilik kesin değil. Satıcının, internete düşen fotoğrafları bir ilan gibi koyarak insanları dolandırmak için kullanması mümkün. Ayrıca satıcı Shamete1'in ilanda yaptığı uyarıya göre, OnePlus bu telefonu uzaktan devre dışı bırakabilir veya alıcıya dava açabilir.

OnePlus 9 serisi, daha önce OnePlus 9 Lite'ın da sunulabileceğini ima eden raporlarla sızdırılmıştı. OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro muhtemelen Snapdragon 888 işlemciden güç alırken, OnePlus 9 Lite'ın ise Snapdragon 865 ile piyasaya sürüleceği iddia edilmişti. Ayrıca OnePlus 9 ve 9 Pro selfie kamerada delikli bir ekranı tercih edecek ve 120Hz yenileme hızını destekleyecek.

Söylentilere göre OnePlus 9 en erken Mart ayında piyasaya çıkacak. Peki ya siz yeni OnePlus 9 modelleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce kullanıcıları tatmin edecek bir Android modeli görecek miyiz?