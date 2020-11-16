OnePlus 9 Tasarımı ve Özellikleri Sızdırıldı

OnePlus'ın yeni amiral gemisi OnePlus 9 ile ilgili detaylar sızdırıldı. OnePlus 9 tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı. Gelin hep beraber OnePlus 9 tasarımı ve özellikleri hakkında gelen sızıntıya göz atalım.

OnePlus 9 Tasarımı ve Özellikleri Nasıl Olacak?

2021'in Mart ayında tanıtılacağı söylenen OnePlus 9 hakkında gelen sızıntılar henüz çok yeni. Cihazın selfie kamerasının sol tarafa hizalanmış bir biçimde olacağı ve arka tarafta ise dikdörtgen kamera modülü yer alacağı konuşuluyor. OnePlus 9 arka kamera modülü ile OnePlus 8T modeline benzer bir tasarıma sahip olacak.

Akıllı telefon 6.55 inçlik bir ekrana sahip olacak. Cihazın 144Hz yüksek yenileme hızı içereceğini öne süren önceki raporların aksine, son sızıntı cihazın 120Hz yenileme hızı paneli sunacağını ortaya koyuyor. OnePlus 9'daki dikdörtgen kamera modülü 3 sensör ve bir LED flaş içerecek.

Rapor ayrıca, serinin aşağıdaki model numaraları ile iki modelden oluşacağını öne sürüyor:

OnePlus 9: LE2110, LE2117 ve LE2119

OnePlus 9 Pro: LE2120 ve LE2127

OnePlus 9 serisinin Qualcomm'un yakında çıkaracağı Snapdragon 875 işlemcisinden güç alması ve 65W hızlı şarj desteğine sahip olması bekleniyor. Cihazlar büyük olasılıkla kutudan Android 11 tabanlı OxygenOS 11 arayüzü ile çıkacak.

Hemen aşağıdan OnePlus 9 tasarımı hakkında bilgi veren render görseline bakabilirsiniz.

OnePlus 9 hakkında gelen sızıntılar şimdilik bu kadar. Akıllı telefonun tanıtım tarihi göz önünde bulundurulduğunda ilerleyen dönemlerde çok daha fazla sızıntının gelebileceğini söylemek mümkün. Sizler OnePlus 9 tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Cihazın sızdırılan özelliklerini nasıl buldunuz? Yorumlardan görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!

OnePlus 9 özellikleri ve fiyatı hakkında ilerleyen dönemlerde sızıntılar gelmesini bekliyoruz. Sızıntılar geldiğinde sizlere bildireceğiz. Bizleri takipte kalarak en güncel teknoloji haberlerinden anında haberdar olabilirsiniz. Sizler için gece ve gündüz demeden içerik üretmekteyiz.