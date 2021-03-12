OnePlus 9 Tasarımı Ortaya Çıktı: Kavisli Ekran ve Fazlası

Geçtiğimiz gün sızdırılan belgelerde OnePlus 9 tasarımı gün yüzüne çıktı. Peki ya OnePlus 9 tasarımı neler vadediyor? İşte mat siyah, delikli ve kavisli ekran, Hasselblad sensörleriyle yeni OnePlus 9 serisi.

OnePlus 9 serisi, sadece birkaç hafta içinde piyasaya sürülecek ve lansman öncesinde büyük bir sızıntı, serideki iki cihazla ilgili tasarımları, renkleri ve daha fazla ayrıntıyı ortaya çıkardı.

OnePlus 9 tasarımı neler vadediyor?

WinFuture bugün hem OnePlus 9 hem de OnePlus 9 Pro'nun büyük bir resim galerisi yayınladı ve bu telefonların diğer modellerden farklı olacağını gösterdi. Geçmiş yıllarda olduğu gibi ilk değişiklik kameralarda göze çarpıyor. Her iki telefon da kamera modülünün üzerinde Hasselblad iş birliği yer alıyor. Bu noktada OnePlus 9 Pro'nun Sony IMX789 ve IMX766 sensörleriyle eşleşip eşleşmeyeceği belirsiz.

(OnePlus 9)

Kameranın teknik özelliklerine gelirsek OnePlus 9 Pro, arkada dörtlü kamera kurulumuna sahip olacak ve benzersiz bir tasarımla sunulacak. Telefonun üstte dikey olarak hizalanmış iki büyük sensörü var ve bunlar 48MP Sony IMX789 sensörü ve 50MP Sony IMX766 ultra geniş kamera olacak.

Diğer iki sensör, daha küçük boyutlarıyla altta yatay olarak hizalanmıştır durumda. Sensörler, 3.3x yakınlaştırma destekli 8 MP telefoto lens ve 2 MP derinlik kamerası barındırıyor. Ancak iki küçük kameranın özellikleri henüz OnePlus tarafından onaylanmadı.

OnePlus 9 serisindeki tasarımlar aslında birbirine çok benziyor. OnePlus 9 ve 9 Pro'nun tasarımları, ince çerçeveler ve sola monte edilmiş delikli selfie kamera ile yakınlık gösteriyor. Ancak OnePlus 9 Pro'nun daha kavisli bir ekran benimsediğini de hatırlatmak gerekiyor.

(OnePlus 9 Pro)

Telefonları renkleri söz konusu olduğunda, OnePlus 9 Pro kaygan mat siyah ve yeni yeşil tonuyla gün yüzüne çıktı. OnePlus ayrıca daha önce telefonu gümüş bir seçenekle de göstermişti. Tüm tasarımların özellikle parlak bir yüzeye sahip olduğunu söylelim.

OnePlus 9 serisinin yanı sıra şirketin, OnePlus 9R'yi ve OnePlus Watch'u da piyasaya sürmesi bekleniyor. OnePlus'ın 23 Mart'ta OnePlus 9 serisini tanıtacağını belirtelim.

Peki ya siz yeni OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro tasarımlarını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşın.