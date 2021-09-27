OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro Türkiye'de Satışta: Özellikleri ve Fiyatı!

Özellikleri ve fiyatı ile dikkat çeken OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro Türkiye'de satışa sunuldu. Peki, Hong Kong merkezli akıllı telefon üreticisinin yeni telefonlarının teknik özellikleri ve fiyatı nedir? Konuya dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

OnePlus 9 Özellikleri ve Fiyatı

Ekran: 6,55 inç, AMOLED, 120Hz, HDR10+, 1100 nit

Çözünürlük: 1080 x 2400 piksel

İşlemci: Snapdragon 888 5G

GPU: Adreno 660

RAM: 8 GB

Dahili Depolama Alanı: 128 GB

Kamera: 48 MP + 50 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Pil: 4500 mAh, 65W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 11, OxygenOS 11.2.7.7

Ağırlık: 192 gram

Fiyat: KDV dahil 12.499 TL

AMOLED ekrana sahip olan telefon 192 gram ağırlığında. Android 11 işletim sistemi ve OxygenOS 11.2.7.7 kullanıcı arayüzüyle birlikte gelen cihazın ekranı 120Hz yenileme hızı, HDR10+, 1100 nit parlaklık ve 1080 x 2400 piksel çözünürlük sunuyor.

Gücünü Snapdragon 888 5G işlemcisinden alan telefonda 8 GB RAM yer alıyor. 128 GB dahili depolama alanına sahip olan cihazda Adreno 660 GPU bulunuyor. 192 gram ağırlığındaki telefon 4500 mAh batarya kapasitesine sahip. Telefonda 65W hızlı şarj özelliği mevcut.

OnePlus'ın yeni akıllı telefon modelinin arka kısmında 48 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde monokrom kamera bulunuyor. Cihazın ön tarafında ise 16 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera mevcut.

OnePlus 9 Pro Özellikleri ve Fiyatı

Ekran: 6,7 inç, AMOLED, 120Hz, HDR10+, 1300 nit

Çözünürlük: 1440 x 3216 piksel

İşlemci: Snapdragon 888 5G

GPU: Adreno 660

RAM: 12 GB

Dahili Depolama Alanı: 256 GB

Kamera: 48 MP + 8 MP + 50 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Pil: 4500 mAh, 65W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 11, OxygenOS 11.2.7.7

Ağırlık: 197 gram

Fiyat: KDV dahil 15.799 TL

OnePlus 9 Pro modelinin arka yüzeyinde 48 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 8 MP çözünürlüğünde telefoto ve 2 megapiksel monokrom kamera bulunuyor.