OnePlus Ace 2 Pro'ya Dair Dev İddia: 24 GB RAM, 1 TB Depolama ile Geliyor!

OnePlus Ace 2 Pro'nun bu ay sonunda piyasaya çıkması bekleniyor ve daha önce birkaç önemli detayın sızdığını görmüştük. Şimdi ise yeni telefon hakkında daha fazla detaya ek olarak bazı düzeltmeler de var.

Weibo'daki bir gönderiye göre telefon "1.5K" çözünürlüğe sahip 6.74 inç ekrana sahip olacak ve muhtemelen bu, normal Ace 2 ile aynı 1,240 x 2,772px olacak. Ayrıca ekran orijinal Ace Pro gibi kavisli bir ekrana sahip olacak.

Daha önce bildirildiği gibi OnePlus Ace 2 Pro, Snapdragon 8 Gen 2'den gücünü alacak. Yeni bir sızıntı ise telefonun en üst konfigürasyonunun 24 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip olacağını iddia ediyor. Eğer bu doğruysa bu, Red Magic 8S Pro+'dan sonra bu büyüklükte bir RAM'e sahip ikinci telefon olacak.

OnePlus Ace 2 Pro En Büyük RAM'e Sahip İkinci Telefon Olabilir

Tüm bunların yanı sıra telefon beklenenden daha hızlı şarjı destekleyecek. 5.000 mAh pile sahip telefonun şarj hızında 150W'a kadar çıkacağı bildiriliyor. Hatırlatmak gerekirse orijinal Ace Pro 4.800 mAh/150W pile sahipti, Ace 2 ise 5.000 mAh/100W pile sahip.

Daha önce yeni modelin 50+8+2MP kamera kurulumuna sahip olacağını duymuştuk ve yeni rapor bunu doğruluyor ve ana sensörün IMX890 olacağını ekliyor. Bahsi geçen aynı sensör Ace 2 ve amiral gemisi OnePlus 11'de de kullanılıyor.

Peki sizin OnePlus Ace 2 Pro'dan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.