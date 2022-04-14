OnePlus Ace Resmi Olarak Duyuruldu: İşte Lansman Tarihi

Günler süren söylentiler ve sızıntılardan sonra OnePlus Ace artık resmî oldu. Şirket, telefonun Çin'de 21 Nisan'da piyasaya sürüleceğini onayladı.

OnePlus'ın bir süredir yeni telefonunda Oppo'nun serilerinden birinin adı olan Ace adını kullanacağını sizlere duyurmuştuk. Bunun aradaki bir anlaşmanın sonucu mu yoksa tamamen isim haklarının satın alımı sonucu mu gerçekleştiğini bilmiyoruz ancak şirket resmî olarak gerçekleştirdiği duyuruyla bu iddiaları doğrulamış oldu.

OnePlus cihazın lansman tarihinin yanı sıra OnePlus 10R'nin sızdırılmış görüntüleriyle ve Amazon'un yanlışlıkla çıkardığı bir tanıtım fotoğrafıyla eşleşen Ace'ten bir görseli de yayınladı.

Telefonun arka paneli çift dokulu bir tasarıma sahip. Bir tarafı çizgili, diğer tarafı pürüzsüz bir yüzey bulunan telefonun arkası plastik gibi görünüyor ancak bu konuda resmî bir bilgi yok. Daha önce OnePlus'ın kumtaşı ve metalik bir kaplamaya sahip olduğu umuluyordu ancak şirket tarafından paylaşılan bu daha net görüntülere baktığımızda belli ki durum böyle değil. Benzersiz arka panelinin yanı sıra telefon Realme GT Neo 3'e çok benziyor. OnePlus lansman tarihiyle birlikte ayrıca 150W şarj ve MediaTek Dimensity 8100 işlemci de dâhil olmak üzere eşleşen özellikleri doğruladı.

OnePlus'ın Ace Serisi Doğrulandı

OnePlus, cihazın adındaki gerçeği kabul etmekten çekinmiyor. Şirket, piyasada mevcut olanlardan daha iyi ürünler yapıp yapamayacağını görmek için bu serinin adını aldığını söylüyor. Markaya göre Ace serisi (Evet, gelecekte daha fazla Ace markalı OnePlus telefon olacak) üst düzey dokulu tasarımlara, güvenilir kaliteye ve güçlü performansa odaklanacak.

Bu arada OnePlus'ın 28 Nisan için planlanan bir Hindistan lansmanı var. Firma bu etkinlikte OnePlus Ace için planlarını daha detaylı açıklayabilir. Ayrıca OnePlus 10R ve OnePlus Ace'in farklı pazarlar için farklı adlara sahip aynı telefonlar olması da oldukça olası. Bununla birlikte bazı kaynaklar Ace'in OnePlus 10R'nin güçlendirilmiş bir versiyonu olduğunu öne sürüyor. Şirketin mağazada neler olduğunu ve yeni Ace serisini Çin dışında piyasaya sürmeyi planlayıp planlamadığını bekleyip görmemiz gerekecek.