OnePlus Ace ve OnePlus 10R'nin Aynı Telefon Olduğu Doğrulandı

OnePlus, yeni akıllı telefonları OnePlus Ace ve OnePlus 10R'nin farklı bölgelerde lansmanını yapıyor. Her iki telefon da bu ay piyasaya sürülecek ve şirket bugün birçok insanın tahmininin doğru olduğunu açıkladı.

Şirket, OnePlus Ace ve OnePlus 10R'nin aynı akıllı telefon olduğunu ancak farklı pazarları hedeflediğini onayladı. Ace, Çin pazarında piyasaya sürülecek, 10R ise küresel bir model olacak.

Şirket ayrıca aynı telefon olmalarına rağmen aynı gün piyasaya sürülmeyeceklerini de doğruladı. OnePlus Ace, 21 Nisan'da Çin pazarında piyasaya sürülmeye hazırlanırken, OnePlus 10R bundan bir hafta sonra 28 Nisan'da piyasaya sürülecek. Marka, yaklaşan 28 Nisan etkinliğinde üç cihazı piyasaya sürmeye hazır olduğunu zaten açıklamıştı. OnePlus 10R ile birlikte şirket, OnePlus Nord CE 2 Lite ve OnePlus Nord Buds'ı piyasaya sürecek.

Markanın Ace ve 10R akıllı telefonları aynı telefonlar olsa da cihazlar arasında ufak tefek değişiklikler mevcut. Örneğin, OnePlus Ace'in MediaTek Dimensity 8100 işlemci tarafından desteklendiği söyleniyor, OnePlus 10R ise MediaTek Dimensity 8100-Max işlemciyle gelecek.

OnePlus 10R Özellikleri

Önceki sızıntılara ve söylentilere dayanarak, OnePlus 10R'nin Full HD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve HDR10+ desteği ile 6.7 inç E4 AMOLED ekrana sahip olduğunu söyleyebiliriz. 12 GB'a kadar LPDDR5 RAM ve 256 GB UFS 3.1 dâhili depolama alanı da cihazın diğer özellikleri arasında yer alıyor. Kamera kısmında cihaz, 50MP ana kameradan oluşan üçlü kamera kurulumuna sahip olacak. Ön tarafta telefonun selfie ve görüntülü görüşme için 16MP'lık bir ön kamerası bulunacak.

Telefonun 4.500 mAh pile sahip olduğu ve 150W SuperVOOC hızlı şarj desteğiyle geleceği ise geçtiğimiz hafta şirket tarafından onaylanmıştı. Bununla birlikte telefonun en ön plana çıkan özelliği 17 dakikadan daha kısa bir sürede yüzde 0'dan yüzde 100'e şarj olabiliyor olması.

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