OnePlus Always On Display Özelliği Getiriyor

Uzak Doğu merkezli akıllı telefon üreticisi OnePlus, bugüne kadar çıkardığı tüm telefonlarıyla her seviyeden kullanıcıyı tatmin etti. Şirket, hem amiral gemileri hem de orta segment telefonlarıyla sektörde büyük başarı elde etti ve bugün çokça konuşulan bir isim hâline geldi.

Şirket, başarılı bir firma olsa da şu ana kadar piyasaya sürdüğü cihazlarında tek bir şeye yer vermedi. Always On Display akıllı telefon kullanıcıların oldukça sevdiği ve birkaç yıl önce buluştuğu bir teknoloji.

OnePlus sonunda inadı bıraktı

OnePlus kullanıcılarının sıkça dillendirmesine rağmen bir türlü Always On Display, OnePlus telefonlarına uğramamıştı. Şimdi ise roller az da olsa değişmiş gibi görünüyor.

Şirket, bugüne kadar bu konuda yapılan tüm isteklere sonunda cevap verdi. Yaptığı açıklamalarda Always On Display’in akıllı telefonlara geleceğini ifade etti. Kuruluş, paylaşımlarında isteklerin karşılık bulduğunu ve Always On Display’in işletim sistemi takımının yol haritasına eklendiğini söyledi.

Bu yeni özellik sayesinde, cihazınız kilitli olsa bile ekranda belirli sayıda bilgi gösterilebiliyor. AMOLED ekrana sahip akıllı telefonlarda görülen bu özellik, günümüzde büyük çoğunluktaki akıllı telefon kullanıcısı tarafından çok tutuluyor.