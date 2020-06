OnePlus, Android 11 Beta Güncellemesini Alacak Telefonları Duyurdu

Android 11 beta ilk olarak Pixel telefon kullanıcıları için indirilmeye açıldı. Xiaomi ve POCO’nun ardından OnePlus da Android 11 beta güncellemesini alacak cihazları açıkladı. Desteklenen OnePlus telefonlar için Android 11 beta indirme linki de paylaşıldı.

OnePlus, Android 11 beta güncellemesini ilk olarak amiral gemisi akıllı telefonları OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro’ya vereceğini duyurdu. Android 11 beta indirme linklerini de paylaşan üretici, yazılımın henüz kusursuz çalışmadığına dair uyarıda bulundu. Şirketin açıklamasına göre, yüz kilidi açma, OK google ve görüntülü görüşme kullanılamıyor. Android 11 beta özelliklerini deneyimledikten sonra Android 10’a geri dönmek isteyen kullanıcılar için de Android 10 indirme linki paylaşıldı.

We are super excited to announce we have been working closely with Google to give OnePlus 8 Series users early access to Android 11 Beta as part of the Developer Preview Program. Learn more: https://t.co/1G3yDvlU8m pic.twitter.com/mDBoO8Dapy