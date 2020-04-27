OnePlus Avrupa Kolunu Zayıflatacak!

Dünyanın en büyük akıllı telefon şirketlerinden bir tanesi olan OnePlus Avrupa kolu ile ilgili önemli bir karar aldı. Şirket buradaki çalışan sayılarında önemli bir değişiklik yapmak istiyor. İşte konuyla ilgili merak edilen bütün detaylar.

Koronavirüs salgınının yoğun olarak yaşandığı günümüzde, neredeyse bütün şirketler önemli kararlar almanın eşinde. Özellikle akıllı telefon satışlarında gerçekleşen daralmalar nedeniyle büyük firmalar çalışan sayılarında azaltmaya gidiyor. Ancak aynı zamanda online görüntülü görüşme platformları daha çok çalışana ihtiyaç duyuyor.

OnePlus önemli kararın eşiğinde

Hatırlayacağınız üzere OnePlus 8 modeli kullanıma sunuldu ve bu şirket ile ilgili genellikle olumlu değerlendirmeler yapıldı. Hatta bazıları akıllı telefon satışlarında büyük bir rekor kırılmasını dahi dile getirdi. Ancak hiçbir şey kağıt üzerinde olduğu gibi tamamlanmadı.

Fransa, Birleşik Krallık ve Almanya gibi ülkelerde özellikle personel azaltma uygulaması başlatılacak. Muhtemelen şirket Avrupa'daki çalışan sayısını %80 oranında düşürecek. Kuruluş bugüne kadar daha önce bu kadar yüksek oranda işten çıkarma yapmamıştı. Bunun domino etkisi yaratması en büyük korkular arasında.

Dünya genelinde hem teknoloji şirketleri hem de diğer kuruluşlar büyük bir gerilemenin eşiğinde. Özellikle de teknoloji kuruluşları ve küresel firmalar en büyük darbeyi aldı. OnePlus buradaki en önemli örnekler arasında yer alıyordu. Çin dışında 2000 civarında çalışanı bulunan kuruluş, bu sayıda büyük bir düşüşe gitmeye devam edebilir. Sizce bu durum dünya genelindeki teknoloji firmalarında da görülebilir mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.