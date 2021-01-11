Neredeyse Bedava Fiyatı ile OnePlus Band Tanıtıldı: OnePlus Band Özellikleri

OnePlus Band özellikleri ve fiyatı kullanıcılar tarafından merak edilmekteydi. Şirket OnePlus Band modelini kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Gelin hep beraber OnePlus Band özellikleri ve fiyatı hakkında açıklanan bilgilere yakından bakalım.

OnePlus Band Özellikleri ve Fiyatı

OnePlus, kalp atış hızı ve SpO2 sensörleri, renkli ekran, uzun pil ömrü ve çok sayıda spor modu içeren uygun fiyatlı bir akıllı bileklik olan OnePlus Band ile giyilebilir cihazlar dünyasına katılan en son şirket oldu.

OnePlus Band Özellikleri

OnePlus Band dokunmatik kontrollere sahip 1,1 inç AMOLED ekranla birlikte gelmekte. Cihazda fiziksel düğme bulunmuyor. Ekranın çözünürlüğü 126x294 piksel ve onlarca özelleştirme seçeneği bulunuyor. 37 farklı saat yüzü ile istenildiği gibi tasarım değiştirilebilmekte.

Siyah, lacivert ve mandalina grisi olmak üzere 3 farklı renk seçeneği ile gelen OnePlus Band, 12 farklı egzersiz moduna sahip. 5 ATM ve IP68 suya dayanıklılık sertifikasına sahip olan model herhangi bir Android telefona bağlanmak için Bluetooth 5.0'ı destekliyor.

OnePlus, Band'ın tam pil kapasitesini açıklamasa da, bir şarjın iki haftaya kadar dayanabileceğini söyledi. Kızılötesi sensör, kalp atış hızı monitörü ve uyku izleyici aracılığıyla kan oksijen (SpO2) doygunluğunun izlenmesi dahil olmak üzere bazı özellikler açıldığında şarj süresi düşebilir. Tüm veriler, Google Play uygulama mağazasında bulunan yeni OnePlus Health uygulamasında ayarlanabilmekte ve izlenebilmekte.

OnePlus Band Fiyatı

OnePlus Band fiyatı 27 euro olarak açıklandı. 27 euro şu anki kur ile yaklaşık 245 TL civarlarına tekabül ediyor.

OnePlus Band'in ekstra kayışının 4.50 euro olduğu duyuruldu. 4.50 euro da 40 TL'ye denk geliyor.

Sizler OnePlus Band özellikleri ve fiyatı ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın! OnePlus Band modelinin ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili bir açıklama henüz OnePlus cephesinden gelmiş değil. Tahminlerimize göre OnePlus Band Türkiye'de satışa sunulacaktır. Resmi açıklama gelir ise haberimizi güncelleyeceğiz.

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