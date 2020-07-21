OnePlus Buds Tanıtıldı: İşte OnePlus Buds Özellikleri ve Fiyatı

Uzun zamandır merakla beklenen OnePlus Buds tanıtıldı. OnePlus Buds özellikleri ve fiyatı haberimizde. İşte OnePlus Buds özellikleri ve fiyatı.

OnePlus Buds Özellikleri

OnePlus Buds ile 10 saat şarkı dinlemek için 10 dakikalık şarj yeterli oluyor. Cihaz ve kutusu 80 dakikada tam şarj oluyor. Kulaklıklar kutudaki şarj ile birlikte toplam 30 saate kadar kullanım vaat ediyor. Kulaklıklar IPX4 suya dayanıklılık sertifikasına sahip ve Dolby Atmos desteği ile geliyor.

OnePlus Buds'da gürültü engelleme özelliği ve kablosuz şarj teknolojisi bulunmuyor. Bu iki özelliğin bulunmuyor olması eksi puan olarak yazılmakta. Ancak cihaz tasarımı ve fiyatı ile kullanıcıların kalbini kazanacak gibi görünmekte.

OnePlus Buds Fiyatı

OnePlus Buds fiyatının 79 dolar olduğu açıklandı. 79 dolar şu anki kur ile vergiler hariç 540 TL'ye tekabül etmekte. Cihazın ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı henüz bilinmezliğini korumakta.

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