OnePlus Buds Kulaklığın Tasarımı ve Özellikleri Ortaya Çıktı

OnePlus’ın artırılmış gerçeklik etkinliğinde orta seviye akıllı telefon OnePlus Nord ile birlikte gerçek kablosuz kulaklık OnePlus Buds tanıtılması bekleniyor. OnePlus Buds, şirketin ilk TWS kulaklık modeli olacak. Etkinlikten önce tam kablosuz kulaklığın tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı.

OnePlus, yeni telefonunu rakiplerinin aksine özel hazırladığı bir mobil uygulama aracılığıyla, artırılmış gerçeklik (AR) formatında tanıtacak. Uygun fiyatı ve çift selfie kamerasıyla dikkat çeken OnePlus Nord ile birlikte şirketin ilk tamamen kablosuz kulaklığı ile tanışacağız. Tamamen kablolardan arındırılmış ilk kulaklık olmasıyla merakla beklenen OnePlus Nord, lansmana az kala sızdırıldı.

OnePlus Buds Kulaklık Özellikleri

9to5google’a göre, bazı geliştiriciler OnePlus 8 Oxygen işletim sisteminden kulaklıkların tasarımını yansıtan görüntülere ulaşmayı başardı. Görüldüğü üzere, OnePlus Buds kulaklık, siyah, beyaz ve mavi renk seçenekleriyle gelecek. Mat tasarımla birlikte düz üst tasarım ile gelecek. Kulaklık şarj kutusunun dışında -muhtemelen pil seviyesini gösterecek- LED ışık olacak. OnePlus Weekly’e göre, bu gerçek kablosuz kulaklıklar 30 saat pil ömrü sunacak. Kulaklıkların kendisi yarı kulak içi tasarıma sahip olacak ve her kulaklık 4.6gr ağırlığında olacak. 21 Temmuz’da da satışa sunulacak. OnePlus Buds kontrol uygulamasını kullanan geliştiriciler, kulaklığın Cihazımı Bul, Aygıt Tercihleri, Ekolayzır Ayarı dahil olmak üzere birçok seçenek sunacağını söylüyor. Ayrıca kulaklığın ismi de uygulamada OnePlus Pod olarak gösterilecek.

Daha önceden, OnePlus Buds’ın çağrı içi gürültü engelleme özelliğine sahip olacağını öğrenmiştik. Bu, aramalarda karşıdaki kişinin sizi çok net duyabilmesini sağlayan bir özellik ancak gürültü önleme özelliği sadece aramalarla sınırlı olacak, müzik dinlerken aktif gürültü engelleme özelliğinden faydalanamayacaksınız. Aktif Gürültü Engelleme son derece faydalı bir özellik olmasına karşın çoğu TWS kulaklıkta bulunmuyor. OnePlus Buds fiyatını bilmiyoruz ancak bu detaydan rakiplerine kıyasla daha uygun fiyatlı olacağını söyleyebiliriz.