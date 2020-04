OnePlus Bullets Wireless Z Tanıtıldı, İşte Fiyatı ve Özellikleri

OnePlus, 14 Nisan’da online düzenlediği etkinlikte yeni akıllı telefonları OnePlus 8 ve 8 Pro’nun yanı sıra kablosuz kulaklık OnePlus Bullets Wireless Z’yi tanıttı. Şirketin Bullets serisindeki son modeli 49.95 dolar fiyat etiketiyle satışta olacak.

OnePlus 8 lansmanında telefonların yanında Mayıs 2019’da tanıtılan Bullet Wireless 2 kablosuz kulaklığın güncellenmiş versiyonu OnePlus Bullets Wirelesss Z kablosuz kulak içi kulaklığı gördük. Bullet Wireless Z de Bullet Wireless 2 gibi sadece 10 dakikalık şarj ile 10 saate kadar müzik çalma sunuyor. Tam şarjla 20 saate kadar pil ömrüne sahip. Bullets Wireless 2, 14 saatlik pil ömrü sunuyordu. Bullet Wireless Z, önceki model gibi USB-C üzerinden şarj oluyor.

Siyah, mavi, nane yeşili ve yulaf rengi olmak üzere dört renkle gelen Bullets Wireless Z, IP65 derecelendirmesine sahip ki bu kulaklığın hafif yağmura dayanabildiği, şiddetli yağmur ve egzersiz sırasında iyi çalışamayacağı anlamına geliyor. Bullets Wireless ve Bullets Wireless 2 gibi her kulaklığın arkasında mıknatıslar bulunuyor, böylece kulaklıkları birbirine yapıştırarak boynunuza bir kolye gibi asabiliyorsunuz.

Did we mention 10 hours of listening with just 10 minutes of charge? 🎧You’re getting that too. pic.twitter.com/xIhCwrFPgG