OnePlus CEO'su: Katlanabilir Akıllı Telefonlar Yeterince İyi Değil

OnePlus CEO'su Pete Lau, katlanabilir akıllı telefon modelleri hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı. Pete Lau, katıldığı podcast'te OnePlus'ın katlanabilir akıllı telefon modeli duyurmayacağının altını çizdi.

OnePlus CEO'sundan Katlanabilir Akıllı Telefon Açıklaması

CEO Pete Lau, katlanabilir akıllı telefonların şu anda yeteri kadar iyi olmadığını söyledi ve Motorola'nın Razr modelinin şu anda mevcut olan katlanabilir akıllı telefon modellerinden en iyisi olarak kabul ettiği, ancak yine de net bir ekrana sahip olmadığı belirtti. Pete Lau, katlanabilir akıllı telefon modellerinde bulunan plastik OLED ekranların görüntü kalitesini düşürdüğünü açıkladı.

CEO Pete Lau, kamera departmanına büyük yatırımlar yapıldığını, şirkette Google ve Apple'a rakip yazılım algoritmaları geliştirmek için endüstri liderleriyle işbirliği yaptığını belirtti. CEO ayrıca teknolojinin mevcut durumunun eksikliklerinden veya dezavantajlarından daha ağır bastığına vurgu yaptı.

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