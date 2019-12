OnePlus, CES 2020'ye Damga Vurabilir

OnePlus, 2020 yılına girmemize sayılı günler kala bombayı patlattı. Şirket, 2020 yılında düzenlenecek olan CES 2020 Fuarı'nda katlanabilir akıllı telefon modeli tanıtabilir.

OnePlus, CES 2020'de Katlanabilir Akıllı Telefon Duyurabilir

Las Vegas'da düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda OnePlus katlanabilir akıllı telefon modelinin kullanıcıların beğenisine sunabilir. OnePlus, CES 2020'de Concept One isimli bir cihaz tanıtabilir. Gelen sızıntılara göre Concept One isimli cihaz katlanabilir akıllı telefon olacak.

Concept One isimli cihaz hakkında herhangi bir sızıntı mevcut değil. Concept One, Samsung Galaxy Fold ve Huawei Mate X gibi tablet benzeri bir cihaz olabilir veya Motorola Razr 2019 gibi kapaklı bir akıllı telefon olabilir. Concept One hakkındaki detayların önümüzdeki günlerde gelmesi bekleniyor.

Hemen aşağıdan OnePlus'ın paylaşmış olduğu görsele ulaşabilirsiniz.

Görünüşe göre, CES 2020 Fuarı'nda teknoloji şirketleri birbirleri ile yarışacak. CES 2020 Fuarı, 7 Ocak 2020 yılında kapılarını açacak. CES 2020 Fuarı'nda en yeni teknolojik ürünler kullanıcılara duyurulacak. Ayrıca Apple gelecek yıl CES 2020 fuarında yer alacak.