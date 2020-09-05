Geçtiğimiz hafta teknik özellikleri sızdırılan OnePlus Clover Geekbench testinde ortaya çıktı. Geekbench testi, OnePlus BE2012 model numarasına sahip olan cihaz hakkında bilgi sahibi olmamıza olanak sağlıyor. Batarya kapasitesi ile dikkat çeken OnePlus Clover ile ilgili detaylar haberimizde.

Geekbench'te tek çekirdek testinden 245 puan alan OnePlus BE2012 model numarasına sahip cihaz, çoklu çekirdek testinden 1174 puan almayı başardı. OnePlus BE2012 model numarası ile Geekbench testinde ortaya çıkan cihazın OnePlus Clover modeli olduğu belirtiliyor. Söz konusu cihazın daha önce birtakım teknik özellikleri sızdırılmıştı.

OnePlus Clover GeekBench Testi İle Ortaya Çıkan Özellikleri

Daha önce sızdırılan bilgilere göre 6.52 inç büyüklüğünde ekrana sahip olan cihaz, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 720 x 1560 piksel çözünürlük sunacak. IPS LCD ekrana sahip olan OnePlus Clover modelinin ekranının yaklaşık 264 ppi değerine sahip olacağı belirtiliyor. Gücünü Qualcomm firmasının geliştirdiği Snapdragon 460 işlemcisinden alan OnePlus Clover, 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip olacağı iddia edildi.

OnePlus Clover modelinin arka kısmında 13MP çözünürlüğünde ana kamera, 2MP çözünürlüğünde makro kamera ve 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü olmak üzere üç adet kameranın yer alacağı belirtildi. Cihazın arka kamerası 4K 30 FPS ve 1080p 30 FPS video kaydı yapabileceği iddia edildi. Cihazın ön kamerasının kaç MP çözünürlüğüne sahip olacağı ise henüz bilinmiyor.

Sızdırılan bilgilere göre 18 Watt şarj özelliğine sahip olan OnePlus Clover, 6000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Android 10 işletim sistemi ile birlikte gelecek olan OnePlus Clover'ın arka kısmında parmak izi okuyucusu yer alacak. Görünüşe göre OnePlus firmasının yeni modeli, büyük pil kapasitesi ile ön plana çıkacak.

Geçtiğimiz haftalarda ortaya atılan iddiaya göre Hong Kong merkezli akıllı telefon üreticisinin yeni modeli OnePlus Clover'ın yaklaşık 200 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Merakla beklenen cihazın küresel olarak satışa sunulması tahmin ediliyor.

OnePlus'ın üzerinde çalıştığı yeni cihaz hakkında neler düşünüyorsunuz? Cihaz ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.