OnePlus Concept One'dan İlk Video Geldi

OnePlus'ın CES 2020'de tanıtacağı katlanabilir akıllı telefon modeli ile ilgili ilk video geldi. Şirket kavisli bir ekrana sahip olacak olan Concept One isimli katlanabilir akıllı telefon modeli hakkında bir paylaşımda bulundu. Gelin hep beraber OnePlus'ın ilk katlanabilir akıllı telefon modeli olacak olan Concept One'a yakından bakalım.

OnePlus Concept One Ufukta Gözüktü!

OnePlus'ın katlanabilir akıllı telefon modeli tanıtacağı geçtiğimiz günlerde gelen sızıntılardan belli olmuştu. Bugün ise şirket Concept One'a ait bir video yayınladı. Yayınlanan videoda Concept One'ın arka tarafında üç adet akıllı telefon modelinin olduğu gözükmekte. Bu kamera sensörlerinin hemen alt kısmında ise bir adet flaş sensör yer almakta.

Cihazın arka tarafında yer alan sensörler ilk başta görünmemekte ve bu sayede görünmezlik hissi vermekte. Bu yanıltıcı numara, OnePlus'ın renk değiştiren cam teknolojisinin bir sonucu. Concept One tasarımı ile dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor. Hemen aşağıdan OnePlus'ın yayınlamış olduğu videoyu izleyebilirsiniz.

Dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı (CES 2020) 7 Ocak'ta Las Vegas'ta başlayacak ve 10 Ocak'ta son bulacak. Bu yıl bizler de CES 2020 Fuarı'nda olacağız. CES 2020'de tanıtılacak olan tüm ürünlerin ön inceleme videoları Tamindir'in YouTube kanalında yer alacak. Bizleri takipte kalarak en güncel teknoloji haberlerinden haberdar olabilirsiniz.