OnePlus Concept One, Dünya Turuna Çıkıyor

OnePlus'ın CES 2020'de görücüye çıkarttığı yeni akıllı telefon modeli Concept One, dünya turuna çıkıyor. OnePlus Concept One ülke ülke dolaşacak.

OnePlus Concept One, Kullanıcılar ile Buluşacak

OnePlus, yeni akıllı telefon modelini ülke ülke belirli yerlerde gösterime açacak. Cihazı görmek ve deneyimlemek isteyen kullanıcılar belirlenen yerlerde bu imkana sahip olacak. İlk olarak Amerika'daki kullanıcılar ile buluşacak olan cihaz ardından Paris, Almanya, Amsterdam, İngiltere, Finlandiya, Danimarka ve Hindistan'a gidecek. Cihaz ne yazık ki ülkemize gelmeyecek.

Tasarımı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran OnePlus Concept One, McLaren ile işbirliği içinde geliştirildi ve elektrokromik cam panele sahip ilk akıllı telefon. OnePlus Concept One'da bulunan elektrokromik cam panel opaklıktan saydamlığa 0,07 saniyede geçiyor. Cihazın kamera lensleri üzerinde elektrokromatik cam yer alıyor. Bu cam cihazı görünmez kılıyor.