OnePlus'dan Orta Seviye Telefon: OnePlus 8 Lite

Türkiye’de de sevilen markalardan OnePlus, 2020 yılında orta seviye akıllı telefonla karşımıza çıkabilir. Amiral gemisi modelleriyle kullanıcıları etkileyen Çinli üreticinin yeni telefonunun OnePlus 8 Lite olabileceği konuşuluyor.

Resmi olarak Türkiye pazarına girip girmeyecekleri merak edilen üreticilerden OnePlus, 2020’de ilk kez orta segmente hitap eden bir akıllı telefonla karşımıza çıkabilir. 2015 yılında bütçe dostu/uygun fiyatlı bir model olan OnePlus X’i tanıtan firma, orta sınıf telefon planlarını iptal etmiş, üst seviye (amiral gemisi) pazarına odaklanmış ve Türkiye’de de sevilen markalar arasında yerini almıştı. Geçtiğimiz günlerde OnLeaks tarafından paylaşılan bir görsel herkesi şaşırtı. Yeni çıkacak olan telefonlara yönelik heyecanlandıran paylaşımlarda bulunan, çoğu kez de söylentileri gerçeğe dönüşen OnLeaks, firmanın orta seviye telefon pazarına döneceğini söylüyor. Muhtemelen 2020’de tanıtılacak OnePlus telefonların modelleri bile açıklandı.

OnePlus 8 Lite

OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro’nun dikdörtgen hatlara sahip çift arka kamera ile geleceği, 6.4 inç ve 6.5 inç boyutunda tek selfie kamerası taşıyan delikli tasarımlı ekrana sahip olacağı, 3.5mm kulaklık girişinin olmayacağı, USB-C portu olacağı ve parmak izi sensörünün ekranın içinde/ekrana gömülü olacağı söyleniyor. Telefon hakkında bildiklerimiz bu kadar. Öte yandan OnePlus 8 Lite’ın gerçekten tanıtılıp tanıtılmayacağını bilmiyoruz. Belki de prototip olabilir. İlerleyen günlerde OnePlus 8 Lite özellikleri hakkında daha detaylı bilgiler paylaşıyor olacağız.