OnePlus Giriş Segmenti Akıllı Telefon Geliştiriyor

OnePlus son zamanlarda birbirinden iddialı modeller ile tüketicilerin karşısına çıkıyor. Bazı yeni raporlar dahilinde şirket, Clover kod adını taşıyan giriş segmenti bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. İşte yeni modele dair merak edilen tüm detaylar ve dahası!

OnePlus 'Clover' Nasıl Olacak?

Yeni modelin 6.52 inç boyutunda HD+ çözünürlükte ekrana sahip olacağı ifade edilirken gücünü Snapdragon 460 işlemciden alması bekleniyor. Bu işlemcinin 4 GB RAM ve 64 GB depolama birimi ile destekleneceği de söyleniyor. Cihazda 13 MP ana kameraya eşlik eden iki adet 2 MP çözünürlüğünde yardımcı lensin bulunacağı söyleniyor.

Yazılım tarafında Android 10 tabanlı OxygenOS 10 kullanıcı arabirimi bulunurken tüm bu özelliklerden doyasıya faydalanabilmeniz için 6,000 mAh kapasitesinde batarya ile desteklenecek. Bu bataryanın da 18W hızlı şarj desteğinin olacağı iddia ediliyor.

Aynı rapordan yola çıkarak Clover'ın 200 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulacağı, yalnızca belirli bölgelerde değil küresel ölçekte de konumlandırılacağı söyleniyor. Peki siz Clover'dan neler bekliyorsunuz? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.